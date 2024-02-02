УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ будет снова штурмовать Киев: генерал ВСУ дал тревожный прогноз и назвал сроки

Алексей Тесля
2 февраля 2024, 13:51
Военно-политическое руководство РФ не отказалось от стратегической задачи, уверен Дмитрий Марченко.
Дмитрий Марченко, российские военные
Дмитрий Марченко предупредил об угрозе новой атаки РФ / УНИАН, Минобороны РФ

Россия может попытаться отрезать Украину от Черного моря и повторно атаковать Киев, заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он подчеркнул, что российские военно-политическое руководство не отказалось от стратегической задачи отрезать Украину от Черного моря.

По его мнению, они могут попытаться повторить план захвата, ослабив Украину и отрезав ее от моря, что существенно ударит по экономике страны.

видео дня

"Они попытаются все же воспроизвести тот план захвата и отрезать нас от Черного моря. Это для них стратегическая задача", — говорит украинский военачальник.

При этом он также не исключает вероятности повторного наступления российских войск на Киев. Генерал-майор ВСУ уверен, что враг имеет для этого достаточные силы и средства.

"Я предполагаю все. Для этого у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тыс. человек — не проблема. Это для нас большая проблема. А для них это не проблема. Поэтому они же не считают людей. Им надо какая-то победа, хотя бы маленькая. Они остановились, они потеряли много территории. И я скажу, что сейчас не нужно расслабляться, потому что они отошли не просто так назад. Просто так никто не отходит во время войны. Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать какие-то выводы, перегруппировать войска — и снова уйти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы к этому подготовиться", — добавил Марченко.

Ранее в ОП назвали ошибки контрнаступления и раскрыли стратегию новой атаки ВСУ. Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться, говорит Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал об угрозе Третьей мировой и сроках окончания войны. Геополитически и финансово можно остановить Россию в войне, убежден глава государства.

Как сообщалось ранее, Зеленский назвал численность армии Украины. По словам главнокомандуюющего страны, идет речь о 880 тысячах солдат. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ Дмитрий Марченко война России и Украины
Реклама

Главное за день

Весна будет теплой и ранней: стало известно, когда ворвется жесткое потепление

Весна будет теплой и ранней: стало известно, когда ворвется жесткое потепление

15:07 Синоптик
Призыв 500 тысяч человек: в Минобороны раскрыли детали закона о мобилизации

Призыв 500 тысяч человек: в Минобороны раскрыли детали закона о мобилизации

14:44 Украина
РФ будет снова штурмовать Киев: генерал ВСУ дал тревожный прогноз и назвал сроки

РФ будет снова штурмовать Киев: генерал ВСУ дал тревожный прогноз и назвал сроки

13:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:07

Весна будет теплой и ранней: стало известно, когда ворвется жесткое потепление

15:00

"Пусть не рассказывают мне!": Орбан гневно огрызнулся к Украине

14:58

Бунт силовиков или военных: появился неожиданный прогноз нового мятежа в РФ

14:47

Шесть жизнеутверждающих историй Великой войны: мини-сериал "Первые дни" уже на Киевстар ТВ

14:44

Призыв 500 тысяч человек: в Минобороны раскрыли детали закона о мобилизации

Проблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – АйзенбергПроблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – Айзенберг
14:42

Немецкий телеканал оскандалился из-за репортажа из Мариуполя: МИД требует объяснений

14:14

Мужчина в 103 года женился на 49-летней женщине: как выглядит параВидео

14:09

Церковный праздник 3 февраля: почему нельзя носить вещи темного цвета в этот день

14:07

Только люди со сверхспособностями найдут 2 лишних предмета: иллюзия для гениев

Реклама
13:58

Сколько раз сжигали Москву: история вопроса и ошеломляющие деталиВидео

13:51

Оккупанты сделали "сюрприз" Путину, поставив рекорд по потерям за 3 месяца – Коваленко

13:51

РФ будет снова штурмовать Киев: генерал ВСУ дал тревожный прогноз и назвал сроки

13:39

Вывод войск из Авдеевки: экс-командир "Айдара" раскрыл колоссальные потери

13:16

Ситуация на фронте ухудшилась: генерал назвал главный риск для Украины

13:10

Чем отмыть застарелый жир с мультиварки: легкий, но очень эффективный способ

12:54

Шесть прямых попаданий: Буданов раскрыл детали уничтожения ракетного катера РФ

12:40

"70% состава штурмовых групп": в ВСУ рассказали об огромных потерях РФ на Херсонщине

12:35

Пугачева с Орбакайте зажгла на концерте в ИзраилеВидео

12:30

Как быстро снять гель-лак дома: нужна лишь сода, жидкость для мытья посуды и вода

12:07

"Это должен знать каждый": какое мощное событие произойдет в феврале и когда ждать победу - прогнозВидео

Реклама
12:03

Китайский гороскоп на 3 февраля: Крысе - сплетни, Быку - отстраивание границ

12:00

Ефремов отсидит половину срока за летальное ДТП: "клоун" Охлобыстин забился в радости

11:59

В ОП назвали ошибки контрнаступления и раскрыли стратегию новой атаки ВСУ

11:58

Как быстро удалить супер клей с пальцев: способ, который поможет каждому

11:41

Будем высмеивать пропагандистов РФ и дальше: Данилко прокомментировал запрет на въезд в ОАЭ

11:33

ВСУ ликвидировали в Брянске группу сотрудников ФСБ, которых готовили к войне в Украине

11:14

"Лучше высушить детскую слезу, чем пролить реки крови": яркие цитаты Кузьмы Скрябина о войне

11:08

Придет "жара" в +20: какой будет погода в Украине в феврале

10:53

РФ бьет баллистикой и дронами: в ВСУ назвали цели массированных ударов врага

10:48

Путин размечтался создать "демилитаризованную зону" в Украине: в США ответили на заявление

10:34

Проще рецепта не найти: готовим домашний плавленый сыр за 15 минут

10:20

Создаст условия для наступления ВСУ: в ISW оценили стратегию Залужного

10:12

Умер легендарный украинский телеведущий

09:54

Удар по аэродрому "Бельбек": в Сети рассказали о ликвидации генерала РФ

09:39

Только гений найдет руку, рыбу, банан и гриб за 1 минуту: чрезвычайно сложная загадка

09:30

В Украине поменяли правила для выхода на пенсию: кому не получится это сделать

09:24

Мешал поставке танков в Украину: в Бундестаге нашли агента ФСБ - СМИ

09:13

Что означают слова "либонь" и "знічев’я": Авраменко сказал, как их правильно использоватьВидео

08:55

Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Винник вернуть приязнь украинцев

08:20

"Выиграет только Россия": в WP рассказали, к чему приведет увольнение Залужного

Реклама
08:18

Как показания счетчиков не "сделать" недействительными: украинцам рассказали секреты

08:10

От смены Главкома катастрофы не произойдетмнение

07:33

Путин начал реализовать долгосрочные планы на оккупированных территориях Украины

06:54

Без света 40 тыс. украинцев: в Кривом Роге был "прилет" по подстанции Укрэнерго

06:10

Кто стоит за Орбаном и его геополитикой?мнение

05:05

Можно ли есть на ночь, если хотите похудеть: тренер разбила вдребезги популярный мифВидео

04:46

Тюльпаны не завянут: как продлить жизнь цветов в вазе до 2 недель

04:23

Будет больше стресса, чем удовольствия: когда в феврале нельзя отправляться в путь

03:35

Удар по Бельбеку: СМИ раскрыли, какими ракетами атаковали и куда целились ВСУ

03:10

Потопили гордость российского флота: в ГУР раскрыли детали уничтожения корабля РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой Луценко
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять