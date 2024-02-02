РФ будет снова штурмовать Киев: генерал ВСУ дал тревожный прогноз и назвал сроки

Военно-политическое руководство РФ не отказалось от стратегической задачи, уверен Дмитрий Марченко.

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Дмитрий Марченко предупредил об угрозе новой атаки РФ / УНИАН, Минобороны РФ

Россия может попытаться отрезать Украину от Черного моря и повторно атаковать Киев, заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он подчеркнул, что российские военно-политическое руководство не отказалось от стратегической задачи отрезать Украину от Черного моря.

По его мнению, они могут попытаться повторить план захвата, ослабив Украину и отрезав ее от моря, что существенно ударит по экономике страны.

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"Они попытаются все же воспроизвести тот план захвата и отрезать нас от Черного моря. Это для них стратегическая задача", — говорит украинский военачальник.

При этом он также не исключает вероятности повторного наступления российских войск на Киев. Генерал-майор ВСУ уверен, что враг имеет для этого достаточные силы и средства.

"Я предполагаю все. Для этого у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тыс. человек — не проблема. Это для нас большая проблема. А для них это не проблема. Поэтому они же не считают людей. Им надо какая-то победа, хотя бы маленькая. Они остановились, они потеряли много территории. И я скажу, что сейчас не нужно расслабляться, потому что они отошли не просто так назад. Просто так никто не отходит во время войны. Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать какие-то выводы, перегруппировать войска — и снова уйти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы к этому подготовиться", — добавил Марченко.

Ранее в ОП назвали ошибки контрнаступления и раскрыли стратегию новой атаки ВСУ. Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться, говорит Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал об угрозе Третьей мировой и сроках окончания войны. Геополитически и финансово можно остановить Россию в войне, убежден глава государства.

Как сообщалось ранее, Зеленский назвал численность армии Украины. По словам главнокомандуюющего страны, идет речь о 880 тысячах солдат. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

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