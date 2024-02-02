Призыв 500 тысяч человек: в Минобороны раскрыли детали закона о мобилизации

Новый законопроект по мобилизации в Украине не определяет конкретное количество призывников, которое нужно привлечь в Вооруженные силы, а сосредотачивается на создании нового механизма и усовершенствовании процедуры набора людей в армию. Об этом заявил начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.
Он отмечает, что новый законопроект, который регулирует вопросы мобилизации в Украине не был создан для набора в ВСУ определенного количества людей.
"Мы говорим о создании того механизма, который присоединит к войску столько людей, сколько нужно. И уже дальше эту цифру будет диктовать реальность боевых действий с одной стороны, и способность, собственно, этого мобилизационного механизма привлечь людей в армию, способность государства за определенное время определенное количество людей всем обеспечить и так далее", - отметил Павлюк.видео дня
Он отметил, что все меры, предусмотренные в этом законопроекте, не будут введены сразу.
"Там много механизмов надо создавать. Это касается многого, многие положения требуют еще отдельной нормативной базы. Это нормально. Другое дело, что в условиях войны мы стремимся, чтобы это как можно быстрее заработало. Работы еще много", - сказал он.
Он отметил, что для Украины лучшим вариантом было бы, если бы этот механизм мобилизации уже был усовершенствован. По его словам в Минобороны надеются на скорейшее принятие поданного в Верховную Раду нового законопроекта о мобилизации.
"Мы рассчитываем, что как можно быстрее будет и поддержан законопроект в парламенте и впоследствии подписан президентом", - отметил представитель Минобороны.
Мобилизация в Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 января Кабмин внес в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Следующим шагом для принятия этого законопроекта будет его включение в повестку дня. Об этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк написал в своем Телеграме, описав один из возможных сценариев принятия этого законопроекта.
По словам народного депутата Егора Чернева, Украина может принять новый законопроект о мобилизации, но это не произойдет быстро из-за "противоречивых норм".
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