Новый закон о мобилизации: в Раде рассказали, когда примут решение

Арахамия рассказал, что голосование обновленного законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может происходить в кратчайшие сроки и по спецпроцедуре.

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Когда в Раде рассмотрят законопроект о мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

26 января ожидается, что правительство подаст законопроект о мобилизации в Верховную Раду. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что народные депутаты могут рассмотреть обновленную версию законопроекта о мобилизации уже 6 февраля. Об этом он сообщил в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны", которая состоялась в рамках проекта LB.ua и EFI Group "Новая страна".

"6 февраля будет проголосовано первое чтение. Я бы хотел, понимая, что армия ждет этого законопроекта, проголосовать в первом и в целом", - сказал Арахамия.

Он отметил, что депутаты изучали первую версию законопроекта о мобилизации и поправки к нему в течение нескольких дней, а потом "заставили правительство" забрать документ на доработку. Это означает, что из-за сопротивления двух оппозиционных фракций может возникнуть сложность в голосовании за законопроект в целом.

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"Поэтому мы сделаем перерыв на неделю, проголосуем сокращение сроков, и через неделю, 13 или 14, проголосуем во втором чтении. Пойдем спецпроцедурой и как-то там высидим и сделаем это для того, чтобы это проголосовать", - пояснил он.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, женщин следует привлекать для защиты государства, если это будет необходимо. Согласно Конституции Украины, участие в защите государства предусмотрено для всех граждан, а не только для мужчин, отметила депутат от партии "Голос" Инна Совсун.

В Украине рассматривают возможность снижения призывного возраста до минимума. Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос высказал мнение, что на фронт нужно отправлять 18-летних, поскольку он считает этот возраст "лучшим" для участия в войне.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил позицию о недопустимости некоторых норм в законопроекте о мобилизации.

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