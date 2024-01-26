'Шли в атаку, как в последний раз': пресс-офицер рассказал, как ВСУ 'покрошили' оккупантов

В течение последних двух месяцев на Лиманском направлении оккупанты активизировались и атаковали украинские позиции с большим количеством живой силы и техники. Несмотря на это, украинские военные сумели отразить нападения и нанесли значительные потери в технике врагу. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров в эфире телеканала "Эспрессо".
"У врага был приказ - достичь каких-то успехов до 1 января, но успехов он не достиг. Затем несколько недель россияне стягивали новые силы, живую силу, технику. Недавно россияне пошли в новую атаку, как говорится, как в последний раз. На этот раз мы ощутили на себе удар большого количества бронетехники. Противник привлек десятки единиц танков, боевых машин пехоты, БТР, которые сейчас догорают перед нашими позициями", - рассказал Дибров.
Результатом удачной работы украинских защитников стали потери российской бронетехники, которая осталась гореть на поле боя. Дибров подчеркнул эффективность действий украинских саперов, артиллеристов и операторов дронов, которые работали над уничтожением вражеской техники.
"Броневой кулак врага ощутимо уменьшился. Десятки машин остались на поле боя, поэтому россияне вновь усиливают атаки живой силой и количество артиллерийских, стрелковых обстрелов наших позиций", - отметил он.
Война в Украине
Напомним, ВСУ успешно продвинулись на Запорожском направлении, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова. Они осуществили продвижение на запад от Вербового в Запорожской области и отбили три атаки врага на юго-восток от Роботиного.
Также оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ в Авдеевке, захватив некоторых украинских бойцов, но не удалось выполнить основную задачу - выйти к главной трассе снабжения и окружить город. Украинские силы провели успешные контратаки на юге города, оттеснив российские войска.
Кроме этого, российские войска не способны полностью захватить Авдеевку в Донецкой области. Боевые действия происходят на окраинах города, где украинские войска полностью контролируют ситуацию и блокируют продвижение вражеских сил.
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