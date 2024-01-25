На фронте задвухсотили элитного снайпера "Косого": охота длилась всего 3 минуты

Бойцы из 14 ОМБр имени князя Романа Великого похвастались успехами по уничтожению живой силы противника. Среди двухсотых оказался и элитный снайпер "Косой" - его не успели донести до эвакуационной точки и просто бросили умирать посреди поля.
На опубликованном в сети видео видно, как "Косой" пытается скрыться между деревьев, но его силуэт замечают наши бойцы. Затем началась "охота" и выслеживание оккупанта, которые, по утверждению самих военных, продолжались около 4 минут.
В один момент наш защитник запустил дрон в снайпера, ранив противника. Тот некоторое время просто лежал в кустах, пытаясь прийти в себя, после чего начал орать о помощи.
"Ранг" Косого подтвердил тот факт, что оккупанты сперва не хотели бросать его на поле боя и еще пытались эвакуировать. Но последовавший удар дроном разубедил товарищей Косого - те бросили носилки со снайпером на полпути к эвакуационной точке и сбежали.
"Дружественный" боеприпас в конечном итоге задвухсотил брошенного оккупанта.
ВСУ уничтожили элитного снайпера - смотрите видео:
Война в Украине
Россия воспользовалась непростой ситуацией с западной помощью и поперла вперед, в то время как у украинских военных начал наблюдаться дефицит снарядов. Западные аналитики констатировали продвижение захватчиков на Авдеевском направлении.
Кроме того, РФ нацелена перебить оставшуюся дорогу жизни к Авдеевке, сбрасывая на нее КАБы.
Тем временем ВСУ резко изменили стратегию войны с Россией и начали мощно бить по тылу оккупантов в самой России. Среди успехов - например, остановившийся завод по переработке нефти под Петербургом. На Западе такой подход уже называют "революционным" и надеятся, что российско-украинская война таким образом выйдет "из тупика".
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