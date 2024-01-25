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Это настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против России

Яна Ставская
25 января 2024, 17:43
Удары ВСУ по объектам НПЗ россиян намного эффективнее западных санкций, констатируют журналисты.
Это настоящая
Украина сосредоточилась на ударах по России / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, Фейсбук Залужного

Выбранная украинским командованием стратегия ударов ракетами и беспилотниками по тылу оккупантов в России в условиях дефицита боеприпасов на фронте может оказаться "революционной", говорится в публикации колумниста The Spectator Оуэна Меттьюза.

Указывается, что удары Украины по России приходится по тем местам, где оккупантам больнее всего. В данном контексте автором вспоминается удар ВСУ по НПЗ и терминалу отгрузки нефти в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. Последствия атаки (самой разрушительной за последнее время, по мнению автора) были намного эффективнее, чем попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российскую нефть, отмечает публицист.

Инфраструктура НПЗ, обеспечивающая экономику Путина в условиях жестких санкций, заключает автор, поэтому является идеальными целями ударов ВСУ.

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Украина удачно атаковала ряд промышленных объектов в России, в то время как страна-агрессор продолжала беспорядочно бить по случайным целям и гражданской инфраструктуре украинских городов.

И хотя Россия не останавливается в тестировании новых видов вооружения, "у нее одна структурная уязвимость, которой нет у Украины: ее обширность и рассредоточенная инфраструктура не позволяют защитить каждый трубопровод, завод и мост".

Кроме того - и здесь автор ссылается на заявления украинских властей - Украина имеет сложную индустрию дронов, организованную частными компаниями, а сами дроны, по утверждению чиновников, на данный момент являются лучшими в мире.

Долгосрочная безопасность Украины будет зависеть от ее способности быстро реагировать на любую будущую российскую агрессию. А это означает разработку крылатых ракет и эффективных беспилотников большой дальности, рассказал полковник, глава комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко.

"России действительно навредят глубокие атаки на жизненно важную инфраструктуру, а не бесконечная мясорубка на фронте… Атака в Усть-Луге - это именно тот вид асимметричной войны, в которой Украина преуспевает. Это также может стать ключом к тому, что война станет слишком дорогой и болезненной для Путина", - говорится в публикации.

Украина меняет стратегию войны

ВСУ начали использовать новую стратегию в войне с Россией из-за сокращения обязательств по помощи от Запада на 90%. Вместе с тем, российские войска, несмотря на огромные потери, продолжают наступать.

Киев переходит от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, которая обслуживает как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс.

Что подтверждается усилившимися ударами ВСУ по промышленным объектам в самой России. Например, российский завод "Новатэк" в порту Усть-Луга остановил работу после атаки украинских беспилотников. Комплекс перерабатывает газовый конденсат в нефть, авиационное топливо и газойль, а также отгружает нефтепродукты на зарубежные рынки.

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