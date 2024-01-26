ВСУ пошли вперед на Запорожье: выбили оккупантов и захватили новые рубежи

Украинские защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Работино, рассказал Иван Федоров.

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ВСУ продвигаются вперед на Запорожье / Коллаж: Главред, Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol, t.me/otarnavskiy

Бойцы Вооруженных сил Украины сумели продвинуться вперед на Запорожском направлении.

Об успешных действиях украинских защитников рассказал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, подразделения Сил обороны Украины продвинулись вперед в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

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"В Запорожском направлении Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Федоров также уточнил, что украинские защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Работино на Запорожье.

Подробности продвижения ВСУ

Отметим, что информацию о продвижении ВСУ в Запорожской области также подтверждает ресурс DeepState и публикует соответствующую карту района боевых действий.

"Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового. Восточнее Тернов продолжаются бои, линия столкновения уточняется", - сказано в сообщении.

/ t.me/DeepStateUA

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ "покрошили" сотни россиян. Украинские защитники держат оборону и производят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины продвинулись на трех участках фронта. Украинская армия продвинулась в юго-западнее оккупированного россиянами Донецка в направлении Работино Запорожской области, считают американские аналитики.

Как сообщалось ранее, на юге ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой. ВСУ стойко держат оборону и производят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.

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