ВСУ пошли вперед на Запорожье: выбили оккупантов и захватили новые рубежи

Бойцы Вооруженных сил Украины сумели продвинуться вперед на Запорожском направлении.
Об успешных действиях украинских защитников рассказал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, подразделения Сил обороны Украины продвинулись вперед в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
"В Запорожском направлении Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового", - подчеркнул мэр Мелитополя.
Федоров также уточнил, что украинские защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Работино на Запорожье.
Подробности продвижения ВСУ
Отметим, что информацию о продвижении ВСУ в Запорожской области также подтверждает ресурс DeepState и публикует соответствующую карту района боевых действий.
"Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового. Восточнее Тернов продолжаются бои, линия столкновения уточняется", - сказано в сообщении.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ "покрошили" сотни россиян. Украинские защитники держат оборону и производят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины продвинулись на трех участках фронта. Украинская армия продвинулась в юго-западнее оккупированного россиянами Донецка в направлении Работино Запорожской области, считают американские аналитики.
Как сообщалось ранее, на юге ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой. ВСУ стойко держат оборону и производят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.
Другие новости:
- Германии придется вести оборонительную войну против РФ - Брейер раскрыл вероятную опасность
- Путин может победить: военный рассказал, от чего зависит итог войны
- В ВСУ озвучили запасы ракет и дронов в России: Украине стоит готовиться к смешанным атакам