Силы обороны Украины продвинулись на трех участках фронта: в ISW узнали детали

Украинская армия продвинулась в юго-западнее оккупированного россиянами Донецка в направлении Работино Запорожской области, считают американские аналитики.

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ВСУ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях - аналитики / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ

Силам обороны Украины удалось достичь продвижения вдоль участка линии фронта к югу от населенного пункта Новомихайловка. Оккупантов агрессора России удалось отбросить к северо-востоку от Завитного Бажання Донецкой области и продвинуться к юго-западу от Мирного Запорожской области. Об этом заявили американские аналитики Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что украинским войскам удалось достичь продвижения на трех участках фронта в Донецкой области на Мариупольском направлении.

Как отметили аналитики, 25 января на Донетчине продолжались позиционные бои вблизи Бахмута. Столкновения фиксировались в районе Васюковки , Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки. Продолжали идти позиционные бои у Новобахмутовки, Степного, Опросного, Спартака, Северного и юго-западнее Авдеевки возле Невельского и Первомайского.

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ВСУ продвинулись юго-западнее Донецка

Аналитики акцентировали внимание на том, что украинская армия недавно продвинулась юго-западнее захваченного Донецка. Военный обозреватель Константин Машовец заявил о продвижении ВСУ на расстояние от 500 метров до 1,5 километров вдоль участка линии боевого столкновения к югу от населенного пункта Новомихайловка.

Также ВСУ 25 января ударили по учебному полигону российских операторов БПЛА около захваченного Иловайска Донецкой области.

По данным российских источников, армия Украины ударила по учебному комплексу воинской часть оккупантов РФ № 72. 78528 возле Покровки восточнее Иловайска. Согласно их оценкам, погибли 24 российских военных.

Запорожская область

Аналитик Машовец заметил, что ВСУ продвинулись на глубину до 1 километра юго-западнее Мирного – населенного пункта, который расположен в 16 километрах северо-западнее Работино Запорожской области.

Херсонская область

Там 25 января продолжались позиционные бои на левом берегу Днепра возле Крынок. Ни одна из сторон не достигла продвижений, которые можно было бы визуально зафиксировать.

Война России против Украины

Путин хочет навсегда оттяпать 18% украинской земли, отметили журналисты Bloomberg. Журналисты пишут, в Кремле могут отказаться от своих требований по "нейтральному статусу" Украины и пути Киева в НАТО "в обмен" на оккупированные территории, включая Крым и Донбасс.

У Путина планируют "большое наступление" в четырех областях, считают в Financial Times. По мнению журналистов, оккупанты могут летом пойти в наступление, чтобы попытаться захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Не исключается вероятность их атаки на Харьков или Киев.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Главреду сказал, что Россия ждет морозов января-февраля, чтобы, возможно, пойти в усиленное наступление. Ежемесячно оккупанты мобилизуют 20-40 тысяч человек.

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