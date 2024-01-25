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Защитники борются внутри мясорубки: Дикий о том, к чему привел дефицит боеприпасов

Елизавета Бельмас
25 января 2024, 19:00обновлено 25 января, 19:56
Дефицит вооружения в Украине - окно возможностей для оккупантов.
Дикий о том, к чему привел дефицит боеприпасов
Дикий о том, к чему привел дефицит боеприпасов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53ОМБ

Российские захватчики на максимум используют "люфт", пока США сделали паузу в поставке боеприпасов для Вооруженных сил Украины. О том, чего оккупанты могут достичь за это время рассказал бывший командир роты баталона "Айдар" Евгений Дикий в своей колонке в NV.

По словам Дикого, "благодарить" за это можно "трампистов". Пока Конгресс не обновляет финансирование Киева, россияне пытаются достичь на поле боя максимума. Однако их максимум, как утверждает бывший командир, это река Оскол и Авдеевка. То есть, Купянск, Лиман и следующая линия обороны на весну - это то, над чем они работают уже сейчас.

При этом, Евгений Дикий утверждает, что взятие Авдеевки - это, скорее всего больше политическое задание, нежели военное, поскольку количество их людей, которое там уже полягло - "неадекватное".

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"Как бы мы ни относились к российским генералам, они не могут не понимать, что она того не стоит. То есть там явно именно политическое указание гораздо выше, чем решают генералы на фронте. Вот они сейчас бьются об Авдеевку. Фактически там повторяется Бахмут 2.0, только еще в более выгодных для нас условиях", - объяснил эксперт.

К тому же, во всей этой ситуации на этом направлении фронта продолжает работать "абсолютно ужасная мясорубка", внутри которой очень сложно борются наши защитники.

"Соотношение потерь там приблизительно один к десяти. По этому, с точки зрения абсолютно негуманной арифметики войны, держать Авдеевку для нас сейчас выгодно", - сказал Дикий.

Также он рассказал, что Коксохим в Авдеевке - это то же самое, что Азовсталь в Мариуполе и он является опорой для ВСУ, потому что строился по стандартам СССР и проектировался частично, как крепость.

Там есть и подземные этажи, и мощные бетонные перекрытия, а также сооружения, которые могут выдержать в том числе КАБы. Именно Коксохим помог ВСУ закрепиться там.

Однако есть и хорошие новости, за минувшую неделю украинским солдатам удалось выбить россиян с позиций, которые они занимали.

"ВСУ не только обновили позиции, а и наоборот создали для них там угрозу, они так и пишут, что "мы теперь в узкой горловине". Ну посмотрим, удастся ли эту "узкую горловину" перерезать", - резюмировал эксперт.

Ситуация с боеприпасами в Украине

Напомним, журналист Фредерик Плейтген сообщил, что украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов на фронте. Бойцы говорят, что не могут на 100% выполнять поставленные им задачи.

При этом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) подписало контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов США на покупку 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Украины, однако сроки выполнения контракта - 24-36 месяцев.

В этот же момент, Россия уже успела получить миллион боеприпасов от своих союзников и Москва получит еще 500 тысяч снарядов, китайский лидер Си реализует свой сценарий - он утверждает переговорную позицию со Штатами по Тайваню.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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