Угроза захвата Авдеевки: генерал предупредил о новом плане наступления россиян

Российские оккупационные войска не имеют шансов полностью захватить город Авдеевка Донецкой области. Силы обороны Украины в ходе боевых действий на этом направлении фронта полностью блокируют продвижение российских войск. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.
По его словам, сейчас российские пропагандисты распространяют информацию о том, что российские оккупационные войска, якобы проникли по подземным тоннелям и трубам в тыл украинских войск в городе Авдеевка.
"Но я прямо скажу, что такого нет. Идут позиционные бои на дальней окраине Авдеевки. Наши подразделения полностью оценили ситуацию, ударили по группе, которая там продвинулась через эти каналы и тоннели, и сейчас полностью блокировали их движение. Перспективы наступательных операций на саму Авдеевку, чтобы захватить, нет", - сказал генерал.видео дня
Он отметил, что у россиян есть план обойти Авдеевку, оставить ее в "клещах" и, возможно, продвигаться дальше на запад для захвата Донецкой области. Украинские военные понимают тактику противника и наносят удары по группировкам, которые там сконцентрированы российским командованием.
Маломуж уточнил, что всего возле Авдеевки сконцентрировано 45 тысяч российских военных.
"Это большая группа для такого сравнительно небольшого города и этого сектора, но это и большой формат обстрела по концентрации войск с нашей стороны. Силам обороны приходится вести тяжелые бои, но с другой стороны, наносить очень мощные удары. И мы видим потери каждый день очень большие - от 830 до 1 000 с чем-то ежедневно практически мы уничтожаем врага только убитыми, больше еще ранеными. Это, конечно, вывод из строя огромного количества активных стратегических войск", - сказал он.
Кроме того, Силы обороны Украины не дают российским войскам продвигаться в районе Бахмута. Генерал указывает на то, что украинские военные в течение нескольких дней провели серию контратак, часть из них была успешными.
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться захватить город Авдеевка в Донецкой области, увеличивая количество артобстрелов. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции, сообщил майор ВСУ Сергей Цехоцкий.
Как говорится в отчете Института изучения войны, российская оккупационная армия готовится к прорыву в направлении Авдеевки после неудачных попыток окружения города.
Ситуация в районе Авдеевки Донецкой области остается напряженной. Российские оккупанты активно обстреливают город. Несмотря на это, контроль над комплексом "Царская охота" и улицей Соборная остается за Вооруженными силами Украины, сообщил руководитель Авдеевской городской Военной администрации Виталий Барабаш.
Другие новости:
- Диктатор КНДР Ким Чен Ын может атаковать Южную Корею в ближайшие месяцы - NYT
- В день падения Ил-76 должен был состояться один из крупнейших обменов пленными - ГУР
- "Украина в НАТО в обмен на Крым и Донбасс": у Путина разразились заявлением