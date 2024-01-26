"Украина в НАТО в обмен на Крым и Донбасс": у Путина разразились заявлением

Ранее в Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится, что глава Кремля Владимир Путин якобы ищет переговоров с Западом и "готов на уступки".

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Путин не ищет переговоров по Украине - Кремль / Коллаж: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия не отказывается от своих "планов" против Украины. Сообщения о якобы готовности главы Кремля Владимира Путина к "переговорам и уступкам относительно нейтрального статуса Украины и ее пути в НАТО", мол, не соответствуют действительности. Об этом заявил кремлевский рупор Дмитрий Песков.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, он прокомментировал материал американских журналистов о том, что Путин, дескать, подает сигналы Западу о переговорах и будто бы может изменить позицию Москвы в отношении Украины.

"Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнул Дмитрий Песков. видео дня

Путин якобы готов к переговорам по Украине

Американское издание Bloomberg ранее опубликовало статью, в которой говорится, что Владимир Путин "зондирует почву" на предмет готовности США к переговорам о прекращении войны против Украины.

"По их словам (источников журналистов в Кремле, - ред.) Путин, возможно, готов рассмотреть возможность отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже, в конце концов, отказаться от оппозиции к возможному членству в НАТО", - сказано в сообщении.

Чего "хочет" Кремль

В публикации сказано, что Москва, мол, могла бы отказаться от своих "требований" по нейтралитету Украины и невступлению Киева в НАТО, дескать, в обмен на признание "российскими" оккупированных украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

Реакция администрации Байдена

В Совете национальной безопасности Белого дома сказали, что не знают ни о каких "сигналах" от Путина. В администрации Джо Байдена не видят каких-либо признаков готовности Путина к серьезным переговорам.

Почему в СМИ появляются вбросы о "готовности Путина к переговорам"

(Подобные вбросы, - ред.) "могут посеять раздор среди союзников Украины, изолировать Киев и подорвать усилия президента Владимира Зеленского, направленные на то, чтобы заручиться поддержкой его "формулы мира", которая предусматривает полный вывод российских войск", - считают в Bloomberg.

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