"Украина в НАТО в обмен на Крым и Донбасс": у Путина разразились заявлением

Страна-оккупант Россия не отказывается от своих "планов" против Украины. Сообщения о якобы готовности главы Кремля Владимира Путина к "переговорам и уступкам относительно нейтрального статуса Украины и ее пути в НАТО", мол, не соответствуют действительности. Об этом заявил кремлевский рупор Дмитрий Песков.
Как сообщают пропагандисты РИА Новости, он прокомментировал материал американских журналистов о том, что Путин, дескать, подает сигналы Западу о переговорах и будто бы может изменить позицию Москвы в отношении Украины.
"Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнул Дмитрий Песков.видео дня
Путин якобы готов к переговорам по Украине
Американское издание Bloomberg ранее опубликовало статью, в которой говорится, что Владимир Путин "зондирует почву" на предмет готовности США к переговорам о прекращении войны против Украины.
"По их словам (источников журналистов в Кремле, - ред.) Путин, возможно, готов рассмотреть возможность отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже, в конце концов, отказаться от оппозиции к возможному членству в НАТО", - сказано в сообщении.
Чего "хочет" Кремль
В публикации сказано, что Москва, мол, могла бы отказаться от своих "требований" по нейтралитету Украины и невступлению Киева в НАТО, дескать, в обмен на признание "российскими" оккупированных украинских территорий, включая Крым и Донбасс.
Реакция администрации Байдена
В Совете национальной безопасности Белого дома сказали, что не знают ни о каких "сигналах" от Путина. В администрации Джо Байдена не видят каких-либо признаков готовности Путина к серьезным переговорам.
Почему в СМИ появляются вбросы о "готовности Путина к переговорам"
(Подобные вбросы, - ред.) "могут посеять раздор среди союзников Украины, изолировать Киев и подорвать усилия президента Владимира Зеленского, направленные на то, чтобы заручиться поддержкой его "формулы мира", которая предусматривает полный вывод российских войск", - считают в Bloomberg.
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