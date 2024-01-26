Диктатор КНДР Ким Чен Ын может атаковать Южную Корею в ближайшие месяцы – NYT

Северокорейский лидер Ким Чен Ын "вдохновлен" сотрудничеством с агрессором Россией и перешел к более жесткой риторике в отношении Южной Кореей.

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Миру нужно серьезно относиться к жесткой риторике Ким Чен Ына в адрес Южной Кореи - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

"Вдохновленный" сотрудничеством со страной-оккупантом диктатор КНДР Ким Чен Ын после усиления враждебной риторики в ближайшие месяцы может перейти к военным провокациям против Южной Кореи. Признаков того, что Пхеньян готовится к большой войне против Сеула, пока нет.

В материале The New York Times говорится о том, что, согласно предположениям США, в ближайшие месяцы Ын может пойти на военные провокации против Южной Кореи. Его жесткая риторика, по мнению американских чиновников – часть схемы провокаций, и к таким заявлениям следует относиться серьезно.

Готова ли КНДР к большой войне с Южной Кореей

В США пока не наблюдают "неизбежного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове" и отмечают, что Пхеньян мог бы наносить такие удары, которые не привели бы сразу к эскалации конфликта.

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В подтверждение такой позиции американцы привели пример обстрела южнокорейского острова Йопхендо в 2010 году, когда КНДР и Южная Корея обменялись артиллерийскими ударами. Погибли несколько человек, гражданские и военные лица, но обстрелы были прекращены.

Сегодня Пхеньян может быть настроен более агрессивно, о чем свидетельствуют серия запусков крылатых ракет, испытание новых вооружений и отказ от мирного воссоединения с Южной Кореей. К тому же Ына "вдохновляет" усиление сотрудничества с агрессором Россией.

Впрочем, в Штатах пока не видят признаков подготовки КНДР к большой войне с Южной Кореей. Один из подобных признаков – передача РФ артиллерийских боеприпасов и баллистических ракет.

Как полагает один из высокопоставленных чиновников США, северокорейский лидер накапливал бы ракеты и боеприпасы, если бы планировал крупную военную операцию.

Отношения КНДР и Южной Кореи

В начале января в Южной Корее сообщили, что войска КНДР выпустили более 200 снарядов возле спорной морской границы. Ущерба не было. Однако военные призывали жителей острова у границы Енпхендо эвакуироваться в более безопасные районы. В 2020 остров уже обстреливался северокорейскими войсками. Тогда погибли 4 человека.

6 января южнокорейские СМИ заявили, что КНДР выпустила 60 снарядов артиллерии возле Енпхендо. Южная Корея призвала режим Ким Чен Ына прекратит обстрелы.

Северная Корея готова воевать с Южной, но колеблется, считают журналисты Bloomberg. Как полагают американцы, Ким Чен Ын не развязывает большой войны, поскольку его страна переживает экономический подъем, связанный в основном с продажей боеприпасов и других вооружений агрессору России.

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