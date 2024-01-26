Северная Корея готова воевать с Южной, но колеблется из-за одной причины – Bloomberg

КНДР продала агрессору России уже больше 2 миллионов артиллерийских снарядов и благодаря этому достигла наивысшего за десятилетия экономического развития.

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У Ким Чен Ына экономический рост из-за продаж вооружений России – СМИ / Колаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Северная Корея на своем уровне достигла наивысшего почти за десятилетия экономического развития благодаря продаже баллистических ракет и артиллерийских снарядов России. Ким Чен Ын готов воевать против Южной Кореи, однако не делает по причине подъема экономики.

В материале Bloomberg говорится о том, что в КНДР экономический подъем, в основном, из-за продаж вооружений России. Москва получила более 2 миллионов артиллерийских снарядов и несколько баллистических ракет.

По оценкам журналистов, каждая ракета может стоить нескольких миллионов долларов и россиянам, похоже, придется покупать и установки для них. Объем продаж может достигнуть показателя в миллиарды долларов и, учитывая торговлю Северной Кореи с Китаем, привести к росту экономики государства на 0,5% в этом году.

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В Bloomberg акцентировали внимание на том, что сотрудничество Северной Кореи и России позволяет Пхеньяну избегать международных санкций и войны. В такой ситуации Ким Чен Ын предпочитает не воевать открыто.

Также в статье подчеркнули, что Россия и КНДР могут усилить сотрудничество в ближайшие месяцы, о чем свидетельствует предполагаемое посещение Путиным Пхеньяна.

Глава Минобороны Южной Кореи Шин Вонсик предположил, что КНДР готовится передать России новые типы тактических управляемых ракет, которыми оккупанты могут наносить удары по Украине.

Снаряды России от КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году говорил, что КНДР уже передала Путину миллион снарядов. Диктатуры вооружают страну-агрессора лучше, чем демократии помогают Киеву. Зеленский призвал исправить ситуацию.

В начале января в The Wall Street Journal написали, что войска РФ получают баллистические ракеты от КНДР . Пхеньян поставляет Москве и пусковые установки.

Северная Корея осенью могла поставить России около миллиона снарядов, отметили в Главном управлении разведки Минобороны. Режим Ким Чен Ына отправил Путину снаряды 122 и 152 мм.

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