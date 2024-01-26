Возле Авдеевки - 40 тысяч оккупантов: РФ усилит штурмы города - ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись к северу от Авдеевки и на южные окраины города.

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Оккупанты, вероятно, отказались окружить Авдеевку и будут применять новую тактику / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, Офис президента

Российская оккупационная армия готовит прорыв на Авдеевку Донецкой области после того, как им не удалось окружить город. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что войска РФ недавно продвинулись севернее Авдеевки и южных окраин города. Тем временем украинские силы недавно добились незначительных успехов к югу от населенного пункта.

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Представитель Нацгвардии Украины, полковник Руслан Музычук заявил, что российские силы вблизи Авдеевки совершили 10 штурмов с применением различных тактик. По его словам, оккупанты в этом районе регулярно использует комбинацию различных тактик во время наступательных операций. При этом захватчики используют немного меньше бронетехники и больше полагаются на небольшие группы пехоты для разведки и штурма.

"Российские войска все еще атакуют северный и южный фланги Авдеевки, но темп значительно ниже, чем во время начальных волн механизированной атаки на фланги города осенью 2023 года. Общий темп российских наступательных операций свидетельствует о том, что оккупанты предпочли бои через Авдеевку — квартал за кварталом от южного жилого района города — вместо того, чтобы пытаться дальше окружить город с юго-запада или севера, где российские войска добились лишь ограниченных успехов", — отмечают в ISW.

Также аналитики цитируют майора МВД Украины Максима Морозова, который сообщил, что российские войска скопили около Авдеевки 40 тыс. человек и готовятся усилить наступательные действия на город.

В Институте изучения войны не смогли прогнозировать, существенно ли возрастет скорость продвижения врага на этом участке фронта.

"Предстоящие бои в городе, вероятно, будут напоминать недавние случаи городской войны на востоке Украины, когда российские войска проводят изнурительные нападения ради незначительной выгоды", — добавили аналитики ISW.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты роют тоннели, которые, по задумке их инженеров, должны были привести войска незаметно в Авдеевку. Однако в ВСУ отмечают, что видели все подготовительные работы и были готовы к очередному подлому шагу врага.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов сообщил, что сегодня стоит акцентировать внимание не на попытках оккупантов зайти в Авдеевку, а на количестве КАБов, которое они применяют, чтобы перебить единственную дорогу.

Авдеевка Донецкой области, которую в последнее время штурмуют российские оккупанты, является своеобразными воротами Донбасса, заявил Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук.

Она не позволяет россиянам продвигаться дальше, к границам Донецкой области. Украинский военный говорит, что если враг захватит Авдеевку, следующими могут оказаться под угрозой сразу несколько городов.

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