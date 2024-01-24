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РФ готовит масштабный штурм Авдеевки: собрала около 40 тыс. резервов - Морозов

Руслана Заклинская
24 января 2024, 21:33
Россия готовится на Авдеевском направлении к новой битве против ВСУ, сосредотачивает резервы и технику.
РФ готовит масштабный штурм Авдеевки: собрала около 40 тыс. резервов - Морозов
Россия готовится к новому штурму Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 22 отдельная механизированная бригада

Россия концентрирует силы на Авдеевском направлении для штурма города. Оккупанты собрали около 40 тысяч солдат для атаки. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов в эфире "Эспрессо".

"Враг применяет попытки заезда техники, беспилотные летательные аппараты в больших количествах, разведывательные аппараты, которые летают, типа "Орлан", "Зала" и "Ланцеты". Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве. По факту, она уже началась, с применением огромного количества КАБов", - сказал Морозов.

Морозов утверждает, что для штурма Авдеевки Россия собрала около 40 тысяч резервов. Также на Авдеевское направление оккупанты перебросили танковый пункт с новыми танками. Однако Силы обороны готовят ответ на это наступление.

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"Там появились заключенные, "Шторм-Z", "Шторм V". Также подошел с нуля сформированный танковый пункт оккупантов, где замечены новые танки, которые будут участвовать в штурме Авдеевки. Но Силы обороны готовятся к этому штурму", - добавил он.

Ситуация вблизи Авдеевки

Напомним, майор МВД Максим Морозов, отметил, что оккупанты большим количеством КАБов (управляемых авиабомб) пытаются перерезать единственную дорогу к Авдеевке. За короткий период 2024 года выпущено гораздо больше КАБов, чем за весь 2023 год.

Также руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил, что ситуация в районе Авдеевки Донецкой области обостряется. Оккупанты постоянно обстреливают город, однако комплекс Царская охота и улица Соборная находятся под контролем Сил обороны Украины.

Как сообщал Главред, российские оккупанты продвинулись в Авдеевке Донецкой области, по данным аналитиков Института изучения войны. Оккупанты продвинулись вдоль улицы Соборной и на юго-запад от Авдеевки, как свидетельствуют геолокационные кадры.

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