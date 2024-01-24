РФ готовит масштабный штурм Авдеевки: собрала около 40 тыс. резервов - Морозов

Россия концентрирует силы на Авдеевском направлении для штурма города. Оккупанты собрали около 40 тысяч солдат для атаки. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов в эфире "Эспрессо".
"Враг применяет попытки заезда техники, беспилотные летательные аппараты в больших количествах, разведывательные аппараты, которые летают, типа "Орлан", "Зала" и "Ланцеты". Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве. По факту, она уже началась, с применением огромного количества КАБов", - сказал Морозов.
Морозов утверждает, что для штурма Авдеевки Россия собрала около 40 тысяч резервов. Также на Авдеевское направление оккупанты перебросили танковый пункт с новыми танками. Однако Силы обороны готовят ответ на это наступление.
"Там появились заключенные, "Шторм-Z", "Шторм V". Также подошел с нуля сформированный танковый пункт оккупантов, где замечены новые танки, которые будут участвовать в штурме Авдеевки. Но Силы обороны готовятся к этому штурму", - добавил он.
Ситуация вблизи Авдеевки
Напомним, майор МВД Максим Морозов, отметил, что оккупанты большим количеством КАБов (управляемых авиабомб) пытаются перерезать единственную дорогу к Авдеевке. За короткий период 2024 года выпущено гораздо больше КАБов, чем за весь 2023 год.
Также руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил, что ситуация в районе Авдеевки Донецкой области обостряется. Оккупанты постоянно обстреливают город, однако комплекс Царская охота и улица Соборная находятся под контролем Сил обороны Украины.
Как сообщал Главред, российские оккупанты продвинулись в Авдеевке Донецкой области, по данным аналитиков Института изучения войны. Оккупанты продвинулись вдоль улицы Соборной и на юго-запад от Авдеевки, как свидетельствуют геолокационные кадры.
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