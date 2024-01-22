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МВА – о ситуации у Авдеевки: обстановка очень сложная, враг уничтожает город

Андрей Ганчук
22 января 2024, 23:41
Войска РФ с 1 января нанесли уже 300 авиационных ударов по Авдеевке, враг очень серьезно активизировался, сказал глава военной администрации Виталий Барабаш.
Авдеевка, промзона (иллюстративное фото)
ВСУ отражают атаки оккупантов России в боях за Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: скриншот ТСН, Facebook П. Жебривский

Ситуация в районе Авдеевки Донецкой области накаляется. Оккупанты России серьезно обстреливают город – с начала года они уже нанесли 300 авиаударов. Обстановка очень сложная, но комплекс Царская охота и улица Соборная под контролем Сил обороны Украины. Об этом заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что "в целом ситуация действительно очень трудная и сложная".

"Враг очень активно штурмовал несколько дней именно на этом направлении и пытается дальше проводить свои штурмовые действия. Но по состоянию и на вчера, и сегодня Царская охота и улица Соборная полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, именно 110-й бригады", - сказал Барабаш.

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По его словам, Царская охота и улица Соборная давно стали местом боевых действий.

"Ресторанно-гостиничный комплекс Царская охота с 2014 года постоянно подвергался вражеским обстрелам и был точкой внимания оккупантов. Они всегда пытались штурмовать на том направлении. Что касается улицы Соборной, то это въезд в город со стороны трассы Ясиноватая-Донецк. Это старая часть города, где в мирной жизни не было никаких предприятий, а были обычные частные дома, в большинстве своем заселенные уже тогда жителями более преклонного возраста", - отметил чиновник.

Также он сказал, что российские оккупанты авиабомбовыми ударами пытаются уничтожить Авдеевку.

"Враг оказывает давление на всех направлениях. Направление Степного также очень горячее, и они постоянно пытаются проводить свои штурмовые действия... Очень активно враг в последнее время применяет авиацию, можно сказать, что полностью стирают наш город", - добавил Барабаш.

Он также акцентировал внимание на том, что интенсивность ударов войск РФ увеличилась и гражданские жители видят, насколько сложная обстановка вокруг Авдеевки и в самом городе.

"За прошлый год было по Авдеевке всего 146 авиабомбовых ударов нанесено. А с 1 января этого года по состоянию на сегодняшний день уже более 300 ударов. Это очень серьезная активизация авиации врага", - подчеркнул Виталий Барабаш.

Ситуация в районе Авдеевки

Россияне изменили тактику в Авдеевке, рассказал представитель Таврического направления Александр Штупун. По его словам, враг атакует на северном направлении, минуя коксохимический завод. Оккупанты по-прежнему пытаются захватить город.

Враг пытается перерезать последнюю дорогу на Авдеевку, говорил Виталий Барабаш. Россияне постоянно наносят по ней удары и бросают все силы на достижение "цели".

Аналитики американского Института изучения войны зафиксировали продвижение оккупантов по улицам Авдеевки. Согласно их оценкам, захватчики продвинулись на юге и юго-западе города.

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Авдеевка ВСУ войска России война России и Украины
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