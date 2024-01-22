МВА – о ситуации у Авдеевки: обстановка очень сложная, враг уничтожает город

Ситуация в районе Авдеевки Донецкой области накаляется. Оккупанты России серьезно обстреливают город – с начала года они уже нанесли 300 авиаударов. Обстановка очень сложная, но комплекс Царская охота и улица Соборная под контролем Сил обороны Украины. Об этом заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что "в целом ситуация действительно очень трудная и сложная".
"Враг очень активно штурмовал несколько дней именно на этом направлении и пытается дальше проводить свои штурмовые действия. Но по состоянию и на вчера, и сегодня Царская охота и улица Соборная полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, именно 110-й бригады", - сказал Барабаш.видео дня
По его словам, Царская охота и улица Соборная давно стали местом боевых действий.
"Ресторанно-гостиничный комплекс Царская охота с 2014 года постоянно подвергался вражеским обстрелам и был точкой внимания оккупантов. Они всегда пытались штурмовать на том направлении. Что касается улицы Соборной, то это въезд в город со стороны трассы Ясиноватая-Донецк. Это старая часть города, где в мирной жизни не было никаких предприятий, а были обычные частные дома, в большинстве своем заселенные уже тогда жителями более преклонного возраста", - отметил чиновник.
Также он сказал, что российские оккупанты авиабомбовыми ударами пытаются уничтожить Авдеевку.
"Враг оказывает давление на всех направлениях. Направление Степного также очень горячее, и они постоянно пытаются проводить свои штурмовые действия... Очень активно враг в последнее время применяет авиацию, можно сказать, что полностью стирают наш город", - добавил Барабаш.
Он также акцентировал внимание на том, что интенсивность ударов войск РФ увеличилась и гражданские жители видят, насколько сложная обстановка вокруг Авдеевки и в самом городе.
"За прошлый год было по Авдеевке всего 146 авиабомбовых ударов нанесено. А с 1 января этого года по состоянию на сегодняшний день уже более 300 ударов. Это очень серьезная активизация авиации врага", - подчеркнул Виталий Барабаш.
Ситуация в районе Авдеевки
Россияне изменили тактику в Авдеевке, рассказал представитель Таврического направления Александр Штупун. По его словам, враг атакует на северном направлении, минуя коксохимический завод. Оккупанты по-прежнему пытаются захватить город.
Враг пытается перерезать последнюю дорогу на Авдеевку, говорил Виталий Барабаш. Россияне постоянно наносят по ней удары и бросают все силы на достижение "цели".
Аналитики американского Института изучения войны зафиксировали продвижение оккупантов по улицам Авдеевки. Согласно их оценкам, захватчики продвинулись на юге и юго-западе города.
Другие новости:
- Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали
- Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска - ISW
- Наступление войск РФ под Купянском: боец ВСУ назвал важную цель оккупантов