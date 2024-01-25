Россияне нашли новый способ обойти ВСУ в Авдеевке: бойцы не впечатлены

Российские захватчики как всегда использовали чужой опыт, а не придумали что-то новое.

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РФ прибегли к очередному обману / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российские оккупанты роют тоннели, которые, по задумке их инженеров, должны были привести войска незаметно в Авдеевку. Однако в ВСУ отмечают, что видели все подготовительные работы и были готовы к очередному подлому шагу врага.

В эфире проекта Радио Свобода "Донбасс. Реалии" офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал о таких лазах.

"О том, что они роют эти лазы, было известно еще давно. Мы об этом знали, готовились к этому, видели их подготовку к этому", - сказал он. видео дня

По его словам, это вырытые войсками РФ лазы, а не уже существующая труба.

"Принцип их задумки был такой: война во Вьетнаме, кто помнит историю, они использовали такие подземные тоннели для того, чтобы внезапно выныривать из них, наносить удары и опять туда забегать и по туннелям уходить. Вот это точно такой же принцип. Ничего нового они придумать не могут".

Ранее российские каналы опубликовали видео, на котором российские военные находятся в крупной канализационной трубе - именно через нее солдаты РФ могли пройти 2 километра в тыл позиций ВСУ в районе бывшего ресторана "Царская охота".

РФ бросает все силы на Авдеевку

Российские оккупанты продолжают давить на Авдеевку и окрестности. Накануне западные аналитики уже фиксировали продвижение захватчиков по улицам города.

Однако проблема в другом. По словам военного-"легионера" Максима Морозова, акцентировать стоит не столько на боях, сколько на попытках РФ перебить "дорогу жизни" ВСУ . Для этого ВС России массово сбрасывают КАБы.

То, что враг пытается перерезать последнюю дорогу на Авдеевку, подтверждал и начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По словам Героя Украины, сержанта 110-й отдельной механизированной бригады Игоря Тимощука, россияне окружили Авдеевку с трех сторон, а украинские защитники не были готовы, что россияне пойдут на штурм в таком количестве.

"Артиллерия нашей и соседних бригад, находившихся по левому и правому краю, остановили первый штурм. Мы удержали Авдеевку, мы и дальше ее удерживаем. И скажу честно, было не то, что удивительно... через восемь дней он снова повторился. Опять же мы с силами такими же. А они по своим трупам просто проходили", - пояснил украинский защитник.

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