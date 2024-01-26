Угроза для Авдеевки: в ВСУ рассказали о подготовке РФ массированного штурма

РФ может активизировать штурмовые действия с использованием техники, не исключил Сергей Цехоцкий.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-dlya-avdeevki-v-vsu-rasskazali-o-podgotovke-rf-massirovannogo-shturma-10536323.html Ссылка скопирована

РФ копит силы для штурма Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, МО РФ

Российские оккупанты продолжают попытки штурма Авдеевки Донецкой области, усиливая артобстрелы, при этом ВСУ держат свои позиции, рассказал майор ВСУ Сергей Цехоцкий.

За последние дни наблюдается большое скопление разведывательных дронов РФ, при этом оккупанты пытаются изучить локации наших бойцов, их заграждения, сообщил он в эфире информационного телемарафона.

Украинский офицер не исключает, что противник готовится к более массированному штурму. Отмечается, что РФ может активизировать штурмовые действия с использованием техники.

видео дня

"Они (оккупанты, - ред.) в район Донецка перебросили танки, перебросили свежие войска. Пожалуй, есть какая-то задумка. Но разведка боем, которую они проводят каждый день и каждую ночь, результатов им не дает, поэтому, пожалуй, трудно определиться, в какое направление бить", – говорит он.

Собеседник отметил, что россияне пытались окружить Авдеевку, однако не смогли этого сделать. В то же время они штурмовали били Авдеевку "в лоб", пытаясь совершить так называемые выходы через канализационный люк, так называемую трубу. Прорывы тоже успеха не имели.

"Видимо будет, но мы к этому готовы всегда, поэтому достойно их встретим", — добавил Цехоцкий.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось, что россияне окружили Авдеевку с трех сторон, а украинские защитники не были готовы, что россияне пойдут на штурм в таком количестве,с началом штурма россияне начали буквально "душить" Авдеевку с трех сторон. При этом на первом этапе ВСУ справились с отражением атак и даже сумели усилить позиции.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

Как ранее сообщалось, Авдеевка под угрозой захвата. Если РФ захватит Авдеевку, враг может пойти дальше, говорит Игорь Тимощук.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.