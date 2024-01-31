Придется подождать: в Раде рассказали, когда примут закон о мобилизации

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, обновленный законопроект о мобилизации Верховная Рада сможет принять не ранее чем в марте.

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Депутат рассказал о графике принятия закона о мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

30 января Кабмин передал на рассмотрение Верховной Рады обновленную версию скандального законопроекта о мобилизации. Следующим этапом для принятия этого законопроекта будет включение его в повестку дня. Об этом в своем Телеграме написал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, описав один из вероятных сценариев принятия данного законопроекта.

"Это не проблема и наверняка произойдет автоматически, так как новая сессия открывается. Далее важный этап - сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов от 14-ти дней до 7-ми. Это требует отдельного голосования (226+ - голосов нардепов - ред.)", - пояснил нардеп.

Он добавил, что народные депутаты могут проголосовать за это не ранее чем 6 февраля. В случае успешного принятия решения о сокращении сроков подачи альтернативных законопроектов, то проект закона о мобилизации может быть рассмотрен на ближайшей пленарной неделе Верховной Рады. По словам нардепа, это может быть 6-9 февраля.

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После этого состоится заседание Комитета по обороне, где будет принято решение о поддержке правительственной версии законопроекта или одной из альтернативных версий.

"Комитет уважаемый, поэтому раньше голосования за сокращение сроков (а это 6 февраля и далее) такое заседание не состоится", - уточнил он.

Депутат отмечает, что после этого законопроект о мобилизации вынесут на голосование в первом чтении, вероятно, не ранее 7 февраля.

Железняк указывает, что если законопроект получит 226 голосов на первом чтении, потребуется еще одно голосование по сокращению срока правок, для чего также нужно 226 голосов. Если эта процедура пройдет, депутаты будут иметь 7 дней на подачу правок. В случае неудачи, срок будет составлять 14 дней.

После этого Комитет снова рассмотрит все правки. С учетом нагрузки и графика Верховной Рады законопроект, вероятно, не будет вынесен на голосование ко второму чтению раньше конца февраля.

Время вынесения законопроекта на второе чтение будет зависеть от решения Комитета, однако вероятно, что это произойдет не ранее 22 февраля. В случае большого количества правок процедура рассмотрения может затянуться на несколько дней.

"Напомню, что при рассмотрении правок в такие законы, текст может меняться (как было с законом о реестре). Но после их рассмотрения в зале должно состояться финальное голосование 226+ за второе чтение. Затем очень вероятно, что кто-то из депутатов внесет блокировочное постановление и нужно будет еще одно голосование чтобы дать возможность Спикеру (Руслану Стефанчуку - ред.) подписать закон и отправить президенту. Затем президент должен подписать закон", - пояснил он.

По словам Ярослава Железняка, очевидно, что закон не вступит в силу до марта, а после его принятия предполагается еще месяц переходного периода.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

По словам народного депутата, заместителя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, среди мужчин есть достаточно потенциальных резервов для ответа на потребности Генерального штаба по обороне Украины от российской агрессии, поэтому мобилизация женщин в Вооруженные силы Украины не планируется.

Проект закона о мобилизации содержит много резонансных решений, об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк из фракции "Слуга народа".

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