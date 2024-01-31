Евросоюз пока не даст Украине миллион снарядов: в Bloomberg узнали детали

Европейские государства сталкиваются с задержками производства и опасениями относительно истощения своих запасов, пишут американские журналисты.

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ВСУ нужны снаряды для того, чтобы отражать атаки российских оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 17-я ОТБр, Минобороны РФ

До марта Евросоюз может поставить Украине лишь 600 тысяч снарядов, а не миллион, как было обещано ранее. Страны Европы сталкиваются с систематическими задержками производства и опасениями относительно истощения запасов. Украинским войскам нужны снаряды для продолжения отражения российской военной агрессии.

Как сообщает Bloomberg, дипломаты рассказали о том, что "европейским союзникам не хватит 1 миллиона патронов, которые они обещали поставить к 1 марта". Они успеют предоставить 600 тысяч снарядов, поскольку сталкиваются с задержками производства и опасаются истощения собственных запасов.

"В ходе встречи министров обороны в Брюсселе на этой неделе, возможно, попытаются подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общий объем, но все равно не достигнут цели в 1 миллион, которая была установлена в прошлом году", - сказал один из дипломатов. видео дня

Также в статье отмечено, что если у сил обороны Украины не будет снарядов, им придется столкнуться со сложностями.

"Россия может продолжать стрелять из артиллерии, пока ее пехота атакует украинские позиции. Это нечестный бой для украинских защитников", - подчеркнула исследователь Rand Corp. и офицер резерва армии США Энн Мари Дэйли.

Миллион боеприпасов для Украины

В марте прошлого года премьер-министр Эстонии Кайя Калла сообщила, что в Евросоюзе согласовали инициативу, согласно которой Украине должны передать миллион боеприпасов.

"Рада, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС сегодня согласовали инициативу. Это поможет нарастить производство европейского оборонно-промышленного комплекса и повысить нашу безопасность", - сказала глава эстонского правительства.

Позже в Евросоюзе пообещали, что передадут Киеву миллион боеприпасов до марта 2024 года.

В январе текущего года в ЕС сказали, что миллион боеприпасов Укране могут передать к весне. Как уточнили в блоке, у европейской военной промышленности "уже есть производственные мощности, которые значительно превышают миллион артиллерийских снарядов".

В Financial Times сделали прогноз о производстве снарядов для Украины – в статье сказано, что оборонным компаниям понадобится 2 года, чтобы обеспечить ВСУ боеприпасами на нужном уровне. Западные страны наполняют свои арсеналы и усиливают помощь Киеву.

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