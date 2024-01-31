Масштабные взрывы в Санкт-Петербурге: в ГУР подтвердили причастность - СМИ

В ночь на 31 января в российском Санкт-Петербурге раздавались взрывы. Российские пропагандисты указывают на то, что неизвестный беспилотник упал на территории Невского НПЗ. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
Источники издания отмечают, что системы российской ПВО С-400 пытались сбить украинский дрон на подлете к НПЗ. Однако, огневое поражение БПЛА оказалось неэффективным и дрон упал на территории Невского НПЗ.
"Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели", - пояснил источник.видео дня
Смотрите видео с моментом взрыва в российском Санкт-Петербурге:
Взрывы в России
Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 января вследствие удара дронов СБУ по нефтебазе в Туапсе (Краснодарский край) была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов.
Также в городе Тула, расположенном примерно в 180 км от Москвы, вечером 20 января произошли взрывы.
21 января в результате ударов украинских беспилотников возник пожар в терминале компании "Новатэк" в Ленинградской области.
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