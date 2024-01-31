Масштабные взрывы в Санкт-Петербурге: в ГУР подтвердили причастность - СМИ

По данным СМИ, беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге.

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В ГУР подтвердили причастность к удару дронами по Санкт-Петербургу / Коллаж Главред, фото: WB Group, скриншот из видео

В ночь на 31 января в российском Санкт-Петербурге раздавались взрывы. Российские пропагандисты указывают на то, что неизвестный беспилотник упал на территории Невского НПЗ. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Источники издания отмечают, что системы российской ПВО С-400 пытались сбить украинский дрон на подлете к НПЗ. Однако, огневое поражение БПЛА оказалось неэффективным и дрон упал на территории Невского НПЗ.

"Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели", - пояснил источник. видео дня

Смотрите видео с моментом взрыва в российском Санкт-Петербурге:

Скриншот

Взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 января вследствие удара дронов СБУ по нефтебазе в Туапсе (Краснодарский край) была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов.

Также в городе Тула, расположенном примерно в 180 км от Москвы, вечером 20 января произошли взрывы.

21 января в результате ударов украинских беспилотников возник пожар в терминале компании "Новатэк" в Ленинградской области.

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