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Польша – об угрозах Путина: ядерка в Беларуси, а Искандеры могут долететь до Берлина

Андрей Ганчук
31 января 2024, 10:02
Запад в 20 раз сильнее России с точки зрения экономики, однако у агрессора преимущество в производстве боеприпасов, сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Путин, Балтия
Путин разместил ядерное оружие в Калининграде и Беларуси - Сикорский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Россия угрожает Германии и странам Балтии. Риторику главы Кремля Владимира Путина нужно воспринимать серьезно. Западный мир в два десятка раз сильнее Москвы экономически, но страна-оккупант лидирует в производстве боеприпасов. Российское ядерное оружие уже в Беларуси, а Искандеры достают до Берлина. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Как сообщает Polskie Radio, в ходе своего визита в ФРГ он рассказал о том, что союзники Украины должны предпринимать быстрые решения, поскольку Киев под давлением, и отметил усиление военной поддержки со стороны Германии.

"Запад в двадцать раз экономически сильнее. Но РФ лидирует в производстве боеприпасов. Мы должны мобилизовать свои силы. Если бы американцы отказались от помощи, мы оказались бы перед дилеммой: заменить Америку и удвоить наши усилия либо позволить завоевать Украину", - отметил Сикорский.

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Также он напомнил, что Путин ранее угрожал Латвии, Польше и Финляндии. Риторику нужно воспринимать серьезно.

"А когда он угрожает какой-нибудь стране, он делает это серьезно. Очень часто мы не воспринимали его подобающим образом. Теперь российские танки в Беларуси, Россия переместила туда ядерное оружие, а ядерное оружие под Кенигсбергом, ракеты "Искандер" могут достичь Берлина", - подчеркнул Радослав Сикорский.

Россия угрожает странам Балтии

Если Украине не удастся победить в войне, Россия может попытаться напасть на одну из стран Балтии, считает бывший глава американского ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, нужно все сделать для победы Киева.

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ – они договорились о возведении линий обороны с бункерами. Эстонские журналисты считают, что такие укрепления должны помочь сдержать потенциальное наступление для прибытия основных сил союзников.

Россия способна захватить страны Балтии, как Крым, считает майор запаса Алексей Гетьман. Как полагает военный эксперт, оккупанты, если будут нападать на Латвию, Литву и Эстонию, будут действовать в рамках гибридной войны без полномасштабного применения войск.

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новости России ядерное оружие Владимир Путин МИД Польши война России и Украины
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