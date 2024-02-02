"Пионера" взорвали у "Царской охоты": под Авдеевкой уничтожили комбата РФ

36-летний командир батальона Павел Фролов уничтожен в боях за укрепрайон "Царская охота".

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Уничтожен комбат РФ Павел Фролов / Коллаж: Главред, Фото: t.me/a_shtirlitz, Pixabay

В боях за Авдеевку Донецкой области Вооруженные силы Украины уничтожили командира батальона Редут оккупантов РФ Павла Фролова.

Командир российского батальона, комплектуемого наемниками и курируемого российским ГРУ, ликвидировали в конце января, сообщил Telegram подполковник ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Успешно демобилизован командир добровольческого батальона "Редут" Павел Фролов "Пионер". Смерть врагам!", – написал он. видео дня

Как стало известно, 36-летний командир батальона Фролов подорвался на мине в боях за укрепрайон "Царская охота" под Авдеевкой, который до войны был ресторанным комплексом.

/ t.me/a_shtirlitz

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что в Авдеевке оккупанты выдавили ВСУ из двух опорников. В Авдеевке российской армии удалось навязать ВСУ бои на южной окраине города.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

Как ранее сообщалось, Авдеевка под угрозой захвата. Если РФ захватит Авдеевку, враг может пойти дальше, говорит Игорь Тимощук.

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