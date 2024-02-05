'Полный контроль': эксперт рассказал о прорыве РФ на одном из направлений

В западных разведках считают, что экономическая состоятельность российской стороны - 1,5-2 года активных боевых действий.

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Эксперт рассказал о планах Кремля / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: deepstatemap

В интервью Главреду сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал о том, решится ли Россия на новый прорыв на одном из направлений и чего она может этим достичь.

Эксперт считает, что прежде всего, Россия будет дожимать Донецкую область. То есть основной акцент военных действий в зимне-весенний период будет на попытке установить полный контроль над Донецкой областью.

"Потом я не исключаю, что россияне будут выходить на так называемые мирные переговоры. Тем более, что эти тезисы, которые озвучил Ставридис, странным образом начали звучать и на Западе. Это не первый случай, когда звучат тезисы о том, что Россия оставляет за собой контроль за четырьмя областями, а Украина, соответственно, должна согласиться на так называемые мирные переговоры. Резервы для этого у РФ, к сожалению, есть, несмотря на заявления о том, что российская экономика страдает от кризиса", - отметил Снегирев. видео дня

По оценкам западных разведок, экономическая состоятельность российской стороны - 1,5-2 года активных боевых действий.

"То есть с момента широкомасштабного вторжения россияне смогли продать, и, соответственно, пополнить казну на сумму 550 миллиардов долларов за счет ископаемых ископаемых (нефти, газа, угля). Возможности есть, человеческие резервы тоже. Подготовленный мобилизационный резерв в России насчитывает 1,7 миллиона, а общий - 10-12 миллионов. Другой вопрос, что за два года войны они не выполнили первые этапы "СВО", поэтому говорить о дальнейшем продвижении не стоит. Пугать этим можно, но за два последних года нас, кажется, уже трудно напугать", - добавил эксперт.

Напомним, что ВСУ трудно держать оборону из-за недостатка оружия. В ISW сообщили, что нехватка артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи по безопасности, могут создать неопределенность в оперативных планах ВСУ.

Илья Евлаш рассказал о том, что россияне начали массированное наступление на востоке. Противник сосредоточил большое количество войск, например, Лимано-Купянское направление - это более 120 тыс. личного состава и 1 тыс. 100 танков.

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