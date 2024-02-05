Путин перебрасывает "Искандеры" в Калининград, чтобы начать нападение на НАТО - Снегирев

Российский диктатор понимает, что реализовать план включения четырех областей Украины в состав РФ нет никакой возможности, убежден эксперт.

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Путин проверяет НАТО на прочность - Дмитрий Снегирев / Главред

Российский диктатор Владимир Путин на днях озвучил очередную цель войны против Украины. Переживая за обстрелы военных объектов Белгорода, Брянска и Курска, на этот раз Путин заявил, что цель РФ - отодвинуть украинскую артиллерию как можно дальше от линии фронта, чтобы обезопасить российские приграничные города от ударов ВСУ с помощью расширения "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине.

В интервью Главреду сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал, способен ли Путин пойти в новое наступление на севере Украины, что Беларусь получила в самолетах из Китая, а также к чему на самом деле россияне готовят белорусскую армию.

Накануне Путин заявил о необходимости отодвинуть линию фронта от российской границы. Можно ли это заявление трактовать как намерение РФ на новое наступление?

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Во-первых, это военно-политическое давление. Он дает понять, что не исключает возможности расширения линии боевого соприкосновения за счет открытия новых линий вторжения в Сумской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях.

Россияне будут это делать для того, чтобы, в первую очередь, растянуть оперативные резервы Вооруженных сил Украины на прикрытие всех участков границы. То, что сейчас происходит в Донецкой области - это невыполнение даже первого этапа так называемой специальной военной операции. Напомню, что 30 сентября 2022 года Путин заявил о включении "ЛНР" и "ДНР" в состав Российской Федерации в административных границах этих двух областей. Соответственно, если по состоянию на февраль 2024 года ВСУ контролируют более 50% территории Донецкой области, то это, в первую очередь, является военным и политическим поражением лично Путина. Наступление на вышеупомянутые области нужно Путину, чтобы снизить возможности ВСУ в моменте переброски оперативных резервов не только на Авдеевское направление, но и на наиболее угрожающие, Купянское и Лиманское. Именно поэтому создаются предпосылки для искусственного обострения ситуации на границе. Неслучайно резкое обострение деятельности разведывательно-диверсионных групп в Черниговской и Сумской областях, аналогичная ситуация происходит и в Харьковской.

Из позитива для Украины можем говорить не о максималистических целях, как заявляет Институт изучения войны, а, наоборот, о минималистических.

Путин понимает, что сейчас реализовать план включения четырех областей Украины (Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей) в состав РФ нет никакой возможности.

Во-первых, вывезенные из Херсона прах Потемкина и российские памятники как символы российского присутствия - это показательные вещи, которые свидетельствуют о том, что русские возвращаться туда не будут. Во-вторых, нет возможности для проведения широкомасштабных наступательных действий с целью полной оккупации Запорожской и Харьковской областей. Поэтому Путин сужает цели так называемой СВО до создания санитарной зоны, причем довольно условной.

То есть основной замысел для наступления - это военно-политическое давление с целью создания напряженности на условно российско-украинской границе. Потому что то, что происходит на границе - это линия боевого столкновения, а не граница в ее классическом, международном понимании. Также эти действия России - это попытка распыления украинских сил, как военно, так и финансово. Потому что основные усилия по созданию инженерно-фортификационных сооружений мы видим именно на границах Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. А это - отвлечение и человеческих, и финансовых резервов государства.

Как в этом контексте следует расценивать, например, укрепление Белгорода, ведь были фотографии, где ставили бетонные блоки на остановках и т.д.? Или речь идет о том, что как минимум на Харьковском направлении Россия может прибегнуть к более радикальным действиям в ближайшее время?

Аналогичные действия происходят и в Курской и Брянской областях, а понятие "внутренне перемещенные лица" уже есть и в Российской Федерации. В частности, по состоянию на январь 2024 года с прифронтовых территорий их было вывезено около 60 тысяч. Это - серьезный показатель, ведь наличие такого количества беженцев - это демотивирующий фактор внутри самой Российской Федерации.

Относительно возможности прорыва на Харьков, о чем сообщали The Telegraph и Институт изучения войны, то у РФ пока нет таких возможностей. Оперативные резервы группировки "Белгород" насчитывают до 12 тысяч личного состава, и этого недостаточно для проведения широкомасштабных наступательных операций на Харьковском направлении. Поэтому говорить о возможности непосредственно прорыва на Харьков, когда не выполнены первые пункты "СВО", а именно установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями - это выдавать желаемое за действительное. Заявления Путина о Харькове как "русском городе" рассчитаны исключительно на внутреннего потребителя Российской Федерации. Ему надо продать какие-то воинственные месседжи, тем более, что в самой РФ уже создается ситуация социального напряжения, которая связана именно с успешными ударами ВСУ по объектам военной инфраструктуры в Белгородской области и других приграничных областях. Потому это надо рассматривать как элемент и успокоения, и повышения ставок в дальнейших шагах в отношении Украины.

Какие шаги это могут быть? Если Россия решится на новый прорыв на одном из направлений, чего она может этим достичь? Какие у нее есть реальные возможности, если, как вы говорите, россияне не имеют ресурса для наступления на четыре северных региона Украины?

Прежде всего, Россия будет дожимать Донецкую область. То есть основной акцент военных действий в зимне-весенний период будет на попытке установить полный контроль над Донецкой областью. Затем я не исключаю, что россияне будут выходить на так называемые мирные переговоры. Тем более, что эти тезисы, которые озвучил экс-генерал НАТО Ставридис, странным образом начали звучать и на Западе. Это не первый случай, когда звучат тезисы о том, что Россия оставляет за собой контроль за четырьмя областями, а Украина, соответственно, должна согласиться на так называемые мирные переговоры.

Резервы для этого у РФ, к сожалению, есть, несмотря на заявления о том, что российская экономика страдает от кризиса. По оценкам западных разведок, экономическая состоятельность российской стороны - 1,5-2 года активных боевых действий. То есть с момента широкомасштабного вторжения россияне смогли продать, и, соответственно, пополнить казну на сумму 550 миллиардов долларов за счет горючих полезных ископаемых (нефти, газа, угля). Возможности есть, человеческие резервы тоже. Подготовленный мобилизационный резерв в России насчитывает 1,7 миллиона, а общий - 10-12 миллионов. Другой вопрос, что за два года войны россияне не выполнили первые этапы "СВО", поэтому говорить о дальнейшем продвижении не стоит. Пугать этим можно, но за два последних года нас, кажется, уже трудно испугать.

А когда, по вашему мнению, Россия может начать эти действия? Например, сейчас многие говорят о харьковской операции.

Ошибочно считать, что россияне решатся на широкомасштабное наступление. Наступление России уже продолжается с октября и не прекращалось ни на день. Поэтому перед началом нового наступления сначала надо получить подтверждение того, что завершилось текущее. На Купянском и Лиманском направлениях сосредоточено 120 тысяч военных, это основная группировка российских войск по численности и количеству техники. 1 300 единиц техники, наиболее боеспособные подразделения, первая танковая армия, которая до последнего времени считалась ночным кошмаром стран НАТО. Это приоритетное направление для РФ.

Единственное, что россияне, вероятно, пойдут не на Харьков. Согласно имеющейся информации, они попытаются выйти на район Лимана, и, соответственно, уже оттуда давить на фланги украинских войск в Донецкой области - Краматорск и Славянск.

Харьков - это город-миллионник. Если россияне вели бои за Бахмут с 60 тысячами населения 9 месяцев, то сколько они Харьков будут брать?! А учитывая то, что это не февраль 2022 года, и все-таки к обороне Харькова и Харьковской области подготовились, то россияне там увязнут. Они могут сказать, что Харьков - это "русский" город, но уличные бои - это бои высокой интенсивности, и Путин прекрасно понимает, что просто так взять Харьков ему не удастся.

Хотела бы попросить вас также прокомментировать военные грузы из Китая в Беларусь. Что именно гипотетически могли туда привезти?

Почему гипотетически? Давайте опровергнем "зраду", потому что характер военно-технических поставок со стороны КНДР в Беларусь для Украины можно расценивать наоборот положительно. Потому что это, в первую очередь, сигнал для России о том, что Пекин рассматривает официальный Минск как приоритетного партнера не только в экономическом, но и в военно-политическом контексте дальнейшего продвижения в Европу.

И это - четкий сигнал, что без официального Пекина никакие решения по внешнеполитическому курсу Минска приняты не будут. Здесь достаточно вспомнить ядерную риторику Путина вокруг Беларуси и заявления Лукашенко о том, что Россия якобы перебросила в Беларусь тактическое ядерное оружие и ядерные боеголовки. Все это - блеф, ведь хватило заявления Си Цзиньпина, чтобы ядерная риторика России снизилась в разы. Кроме того, у Беларуси и Китая есть совместное производство системы реактивного залпового огня "Полонез". Это серьезное оружие дальностью поражения более 400 км. И учитывая, что это совместное производство, скорее всего, в случае грузов речь идет о поставках компонентов для этих РСЗО. К тому же, на вооружении вооруженных сил республики Беларуси есть бронемашины китайского производства, так называемый Дракон. Потому эти грузы характерны для постоянного сотрудничества с Китаем - для нужд вооруженных сил Республики Беларусь привезли очередной груз, который совершенно не свидетельствует о том, что Беларусь готовится к военному вторжению в Украину. Тем более, что Конституцией Беларуси запрещено ведение военных действий за пределами страны. Понятно, что Лукашенко - диктатор, но он будет пытаться как можно дальше пройти "между капельками", то есть балансировать между Западом и Россией и вряд ли решится на непосредственное участие во вторжении в Украину.

А вообще как сейчас можно расценивать подготовку белорусской армии? В частности, была информация о подготовке нескольких бригад "вагнеровцами" - с какой целью, по вашему мнению, их готовят?

Прежде всего, для операции в Сувалкском коридоре. Россияне пытаются реализовать сценарий или показать такую возможность. Кстати, переброска этих грузов адресована даже не столько Украине, сколько странам НАТО. Потому что не случайно перед этим Российская Федерация испытала свою систему РЭБ и "положила" сотовую связь и Интернет на значительной части территории Польши и стран Балтии. Соответственно, переброска "вагнеровцев" на территорию Беларуси и проведение совместных учений происходит на фоне дипломатического и военного давления относительно возможности реализации операции в Сувалкском коридоре. То есть сухопутного коридора, который, по мнению россиян, должен соединить республику Беларусь с российским анклавом в Калининградской области. К этому они готовятся.

То есть, фактически, Путин рассматривает сценарий нападения на НАТО?

На отдельные страны НАТО - страны Балтии. И неслучайным является зеркальный ответ со стороны стран НАТО, а именно проведение беспрецедентных широкомасштабных учений с момента окончания Холодной войны. Причем состоялся ряд учений - как морская компонента, так, соответственно, сейчас сухопутная и воздушная. То есть это свидетельствует, что в Европе серьезно относятся к российской угрозе. У РФ, к сожалению, есть возможности для ведения военных действий за пределами Украины. И переброска "Искандеров" и в Калининградскую область, и на территорию Беларуси ярко свидетельствуют, что россияне будут пытаться реализовать этот сценарий.

Было заявление адвоката Пригожина, Качура, который обвинял Путина в неспособности действовать в рамках военной доктрины России. Это заявление тоже связано с этими событиями?

Абсолютно связано, но это как элемент информационно-психологических операций. И заявления Путина, и это заявление Качура направлено на создание определенного информационного повода, который имеет целью дальнейшие действия со стороны стран НАТО.

А когда Россия может делать первые шаги в этом направлении и устроить нападение в Сувалкском коридоре?

Россия уже начала их делать, когда провела испытания систем РЭБ в Европе. Это и есть первые шаги. Сувалкский коридор - это достаточно уязвимое место. Еще в 2015 году Польша заявила о том, что это Ахиллесова пята блока НАТО. Там есть две автомагистрали, соответственно, достаточно ограниченная пропускная способность. Что касается железнодорожного пути, то в Польше он европейский, а в странах Балтии до сих пор советский. То есть НАТО пытается решить много проблем (в первую очередь - логистические) для возможной переброски войск НАТО.

А Россия уже делает первые шаги как испытанием систем РЭБ, так и переброской ЧВК "Вагнер" на территорию Беларуси. Скорее всего, будет отрабатываться так называемый гибридный сценарий. То есть то, что было на Востоке в 2014 году, когда прокси силы, а не регулярные войска зашли на территорию Украины. То же самое, вероятно, будет отражено, но с участием ЧВК "Вагнер".

Многие эксперты говорят о том, что наиболее благоприятный момент для нападения РФ - это период передачи власти в Соединенных Штатах в конце 2024 года. Как вы относитесь к таким прогнозам?

На Западе учли эти сценарии. Собственно, на это и был расчет Российской Федерации, а именно на политическую нестабильность в Соединенных Штатах. Это касается не только ситуации в Европе, но, соответственно, дестабилизации на Ближнем Востоке, в Красном море, а также создания зоны напряжения на границе с Венесуэлой. Но был зеркальный ответ со стороны стран Запада. В первую очередь, Великобритания взяла на себя роль лидера антипутинской коалиции и четко дала понять Российской Федерации, если хотят воевать на нескольких фронтах, то получат соответствующий отпор. Это было ярко продемонстрировано, когда британская авиация первой нанесла удар по хуситам, а уже на следующий день Сунак находился с визитом в Украине, где прозвучали заявления о переброске до 24 тысяч британских военнослужащих на европейский континент с целью учений. Мол, никто играть с вами не будет - мы так же ядерная страна, которая способна объединить вокруг себя стратегических партнеров. После этого уже были определенные сдвиги - Германия заявила об увеличении военно-технической помощи с 4 миллиардов до 12, Франция также проснулась от летаргического сна. Следовательно, россиянам дали понять, чтобы они не рассчитывали, что в Соединенных Штатах затянется кризис. И в этом заключается основной просчет России.

Учитывая то, что сейчас продолжаются зеркальные реакции на действия России со стороны Запада, можем ли мы в этой ситуации получить для себя определенную выгоду? В частности, ЕС согласовал 50 миллиардов помощи Украине от Евросоюза, поэтому могут ли такие намерения Запада перейти в практическую плоскость?

Это уже произошло - Европа заявила, что в 2024 году Украине будет предоставлено более 20 миллиардов военной помощи, без учета макроэкономической. За весь 2023 год США предоставили военно-технической помощи на сумму 24 миллиарда. То есть России показали, что Украина не останется с РФ один на один. Это почти аналогичная сумма, и почти 50 миллиардов макроэкономической помощи, несмотря на все усилия Венгрии, которую четко поставили на место. В частности, ей заявили о дестабилизации в экономике и даже исключении Венгрии из всех европейских институтов. Венгрии дали понять, что с ними играть никто уже не будет, и после этого риторика Орбана изменилась кардинально. Он этого не ожидал. И использование венгерского фактора - это еще один просчет Москвы в давлении на Украину, который полностью провалился. А Венгрия в итоге оказалась в политической изоляции.

То есть, то что сейчас происходит в Украине, четко дает понять - мол, не волнуйтесь, вы не останетесь одни. И даже последнее беспрецедентное решение в рамках Рамштайн по передаче нам дальнобойного оружия - ракеты с радиусом поражения 150 км, хотя до этого были только 75 км. Вот вам и позитив.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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