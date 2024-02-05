'Предлагал захватить Львов': СБУ задержала коллаборанта из Верховного Суда

СБУ разоблачила чиновника Верховного суда Украины, который оправдывал агрессию страны-агрессора РФ и надеялся на скорую оккупацию Украины.
В распоряжении СБУ появились записи разговоров, в которых фигурант отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.
Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнер" и поддерживал их участие в войне против нашего государства. Чиновник предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.
Фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующим установлением на ее территории кремлевского режима.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора. Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено:
- мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий;
- почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;
- специальное техническое средство незаконной слежки;
- прокремлевскую литературу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).
Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что СБУ сообщило, что суд арестовал имущество коллаборанта Царева на сотни миллионов. Коллаборационист и бывший нардеп Олег Царев непосредственно участвует в финансировании вооруженной агрессии России против Украины.
Стало известно, что арестовано имущество бизнесмена Гринкевича. В рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд Минобороны провели обыски в доме и на работе бизнесмена.
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