Суд арестовал имущество коллаборанта Царева на сотни миллионов - СБУ

Коллаборант и бывший нардеп Олег Царев непосредственно участвует в финансировании вооруженной агрессии России против Украины. Суд арестовал его недвижимость на общую сумму в размере практически полумиллиарда гривен. Об этом сообщается на официальном Телеграм-канале СБУ.
Как пишут офицеры, суд арестовал:
- квартиру в центральной части Днепра;
- земельный участок в Киевской области;
- санаторий имени Кирова и музей "Усадьба княгини Барятинской" во временно оккупированном страной-агрессором Крыму, где проживает Олег Царев.
"Блокировка активов фигуранта позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества", — отметили в СБУ
По данным следствия, после оккупации врагом украинского полуострова Олег Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ, поэтому он регулярно платит "налоги" в бюджет страны-агрессора. Предатель также заключил договор с подразделением Росгвардии по монтажу и обслуживанию технических средств охраны двух крымских объектов экс-нардепа. Деньги за такие услуги бывший "регионал" платит непосредственно на банковские счета оккупационных войск РФ, которая дислоцируется на временно захваченном полуострове.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в октябре 2023 года в оккупированном РФ Крыму (в санатории имени Кирова в Ялте было совершено нападение на Олега Царева). Коллаборант получил ножевые ранения.
До того Царев слил планы Партии регионов. Регионалы планировали реализовать сценарий сепаратизма с отделением ряда западных областей Украины.
Ранее сообщалось о том, что Федеральная служба безопасности России перед тем, как Москва развязала полномасштабную войну против Украины, создала два марионеточных "правительства" на случай захвата Киева, который планировался после 24 февраля. Главные действующие лица – Виктор Медведчук и бывший президент Виктор Янукович.
Первая группа осталась на захваченных районах юга, а вторая собиралась в Беларуси в начале марта и намеревалась вернуть власть в столице.
Другие новости:
- Зеленский наказал Януковича жесткими санкциями: все подробности
- "Напоминает слухи о Януковиче": в ISW рассказали, кого Кремль метит в гауляйтеры Украины
- Умер российский политолог Глеб Павловский - он работал над президентскими кампаниями Путина и Януковича