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Суд арестовал имущество коллаборанта Царева на сотни миллионов - СБУ

Дмитрий Видоменко
4 февраля 2024, 08:40
Суд официально арестовал имущество предателя и коллаборанта, бывшего народного депутата от "Партии Регионов" Олега Царева.
Царев, СБУ
По данным следствия, после оккупации Крыма РФ Олег Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с русскими законами / коллаж Главред, фото УНИАН

Коллаборант и бывший нардеп Олег Царев непосредственно участвует в финансировании вооруженной агрессии России против Украины. Суд арестовал его недвижимость на общую сумму в размере практически полумиллиарда гривен. Об этом сообщается на официальном Телеграм-канале СБУ.

Как пишут офицеры, суд арестовал:

  • квартиру в центральной части Днепра;
  • земельный участок в Киевской области;
  • санаторий имени Кирова и музей "Усадьба княгини Барятинской" во временно оккупированном страной-агрессором Крыму, где проживает Олег Царев.

"Блокировка активов фигуранта позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества", — отметили в СБУ

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По данным следствия, после оккупации врагом украинского полуострова Олег Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ, поэтому он регулярно платит "налоги" в бюджет страны-агрессора. Предатель также заключил договор с подразделением Росгвардии по монтажу и обслуживанию технических средств охраны двух крымских объектов экс-нардепа. Деньги за такие услуги бывший "регионал" платит непосредственно на банковские счета оккупационных войск РФ, которая дислоцируется на временно захваченном полуострове.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в октябре 2023 года в оккупированном РФ Крыму (в санатории имени Кирова в Ялте было совершено нападение на Олега Царева). Коллаборант получил ножевые ранения.

До того Царев слил планы Партии регионов. Регионалы планировали реализовать сценарий сепаратизма с отделением ряда западных областей Украины.

Ранее сообщалось о том, что Федеральная служба безопасности России перед тем, как Москва развязала полномасштабную войну против Украины, создала два марионеточных "правительства" на случай захвата Киева, который планировался после 24 февраля. Главные действующие лица – Виктор Медведчук и бывший президент Виктор Янукович.

Первая группа осталась на захваченных районах юга, а вторая собиралась в Беларуси в начале марта и намеревалась вернуть власть в столице.

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Олег Царев новости Крыма война России и Украины
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