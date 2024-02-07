'Запад готов': эксперт рассказал о нападении РФ на НАТО в конце 2024 года

Россиянам дали понять, чтобы они не рассчитывали, что в Соединенных Штатах затянется кризис.

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Россия может устроить нападение на НАТО в конце 2024 года / коллаж: Главред, фото: НАТО, Минобороны РФ

В интервью Главреду сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отреагировал на прогнозы многих экспертов о том, что наиболее благоприятный момент для нападения РФ - это период передачи власти в Соединенных Штатах в конце 2024 года.

"На Западе учли эти сценарии. Собственно, на это и был расчет Российской Федерации, а именно на политическую нестабильность в Соединенных Штатах. Это касается не только ситуации в Европе, но, соответственно, дестабилизации на Ближнем Востоке, в Красном море, а также создания зоны напряжения на границе с Венесуэлой. Но был зеркальный ответ со стороны стран Запада", - пояснил эксперт.

Снегирев отметил, что Великобритания взяла на себя роль лидера антипутинской коалиции и четко дала понять Российской Федерации, если хотят воевать на нескольких фронтах, то получат соответствующий отпор.

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"Это было ярко продемонстрировано, когда британская авиация первой нанесла удар по хуситам, а уже на следующий день Сунак находился с визитом в Украине, где прозвучали заявления о переброске до 24 тысяч британских военнослужащих на европейский континент с целью учений. Мол, никто играть с вами не будет - мы так же ядерная страна, которая способна объединить вокруг себя стратегических партнеров. После этого уже были определенные сдвиги - Германия заявила об увеличении военно-технической помощи с 4 миллиардов до 12, Франция также проснулась от летаргического сна. Следовательно, россиянам дали понять, чтобы они не рассчитывали, что в Соединенных Штатах затянется кризис. И в этом заключается основной просчет России", - отметил эксперт.

Нападение РФ на НАТО: что известно

Напомним, что НАТО закупит 220 тысяч артиллерийских боеприпасов для стран-партнеров. Заказ касается именно пополнения запасов боеприпасов стран-членов НАТО, ведь Альянс не поставляет летальное оружие странам, не входящим в блок.

НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией. Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что силы НАТО готовятся к конфликту с Россией, однако, дискуссии гораздо шире.

Виктор Ягун рассказал сценарий войны РФ с НАТО. Эксперт отметил, что учения НАТО продлятся до конца мая, а в Москве уже усилили свою агрессивную риторику и сказали, что маневры Альянса "увеличивают риски военных инцидентов".

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