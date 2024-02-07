Кулеба ожидает от ЕС 3 срочных шага, Боррель поражен производством БПЛА: итоги встречи

Баланс с Россией по использованию артиллерийских снарядов выровняется, если будут предприняты комплексные усилия, заявил Кулеба.

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Кулеба озвучил три шага, которые ЕС должен сделать для увеличения поставок снарядов / Колаж: Главред, фото: УНИАН, armyinform.com.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три ключевых шага, которые Европейский Союз должен предпринять для увеличения объемов поставок артиллерийских снарядов в Украину. В конце войны Украина будет на передовых позициях благодаря возможности инженеров производить большое количество качественных дронов. Об этом стало известно из пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве, 7 февраля, передает Укринформ.

"Я хочу подчеркнуть три срочных шага, которых мы ожидаем от ЕС для увеличения объемов поставок артиллерийских снарядов в Украину для нужд фронта. Во-первых, призываем правительства стран ЕС подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями, чтобы способствовать наращиванию производственных мощностей этими компаниями", - заявил Кулеба.

Второй шаг, по его словам, заключается в устранении регуляторных барьеров для взаимодействия европейских оборонных компаний между собой и с украинскими компаниями, чтобы обеспечить беспрепятственный обмен технологиями и услугами. Третьим шагом Кулеба считает необходимость переговоров между европейскими компаниями и правительством для реструктуризации и переориентации существующих контрактов на поставку снарядов в Украину.

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"В эту же категорию подпадает еще одно действие - нужно наращивать импорт боеприпасов из третьих стран, с их складов, с их производственных мощностей. Если действовать комплексно на всех этих треках, то увеличение артиллерийских снарядов на фронте станет ощутимым, и все это есть в зоне досягаемости", - добавил Кулеба.

Министр подчеркнул, что баланс со страной-агрессором Россией по использованию артиллерийских снарядов выровняется, если будут приняты эти комплексные усилия.

Производство дронов в Украине и поставки оружия от ЕС

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул способность украинских инженеров производить большое количество высококачественных дронов. Он считает, что Украина в конце войны будет лидером в этой сфере.

"Я посещал несколько ваших заводов по производству дронов. Я был очень поражен способностью ваших инженеров производить высококачественные дроны в большом количестве. В конце войны Украина будет на передовой новой войны. Это невероятно и нужно учитывать, как страна может из ничего получить за год такие мощности для производства самых сложных и эффективных дронов", - заявил Боррель.

Также представитель ЕС выразил готовность расширять возможности поставок оружия в Украину. Боррель также отметил, что он говорил об этом с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и продолжит говорить с министром обороны Рустемом Умеровым. По его словам, поставки оружия в Украину включают донаты и экспорт по прямым контрактам.

"Я знаю, что это не достаточно, и именно поэтому мы увеличиваем возможности, переправляем экспорт, чтобы предоставить Украине приоритет", - подчеркнул Боррель.

Военная поддержка Евросоюзом Украины

Напомним, 6 февраля в Киев прибыл высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Утром 7 февраля, во время воздушной атаки на Киев, Жозеп Боррель находился в столице. Он признал храбрость украинского народа и опубликовал фотографию из своего укрытия в социальных сетях.

Также Евросоюз уже передал Украине 330 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона. В марте ожидается передача еще 200 тысяч снарядов. Представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что до марта украинская сторона получит 52% от обещанного миллиона боеприпасов.

Как сообщал Главред, страны Европейского союза договорились о подготовке еще 20 тысяч украинских военнослужащих, расширив миссию по обучению до 60 тысяч солдат.

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