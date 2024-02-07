УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба ожидает от ЕС 3 срочных шага, Боррель поражен производством БПЛА: итоги встречи

Руслана Заклинская
7 февраля 2024, 16:38
Баланс с Россией по использованию артиллерийских снарядов выровняется, если будут предприняты комплексные усилия, заявил Кулеба.
Кулеба ожидает от ЕС 3 срочных шага, Боррель поражен производством БПЛА: итоги встречи
Кулеба озвучил три шага, которые ЕС должен сделать для увеличения поставок снарядов / Колаж: Главред, фото: УНИАН, armyinform.com.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три ключевых шага, которые Европейский Союз должен предпринять для увеличения объемов поставок артиллерийских снарядов в Украину. В конце войны Украина будет на передовых позициях благодаря возможности инженеров производить большое количество качественных дронов. Об этом стало известно из пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве, 7 февраля, передает Укринформ.

"Я хочу подчеркнуть три срочных шага, которых мы ожидаем от ЕС для увеличения объемов поставок артиллерийских снарядов в Украину для нужд фронта. Во-первых, призываем правительства стран ЕС подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями, чтобы способствовать наращиванию производственных мощностей этими компаниями", - заявил Кулеба.

Второй шаг, по его словам, заключается в устранении регуляторных барьеров для взаимодействия европейских оборонных компаний между собой и с украинскими компаниями, чтобы обеспечить беспрепятственный обмен технологиями и услугами. Третьим шагом Кулеба считает необходимость переговоров между европейскими компаниями и правительством для реструктуризации и переориентации существующих контрактов на поставку снарядов в Украину.

видео дня

"В эту же категорию подпадает еще одно действие - нужно наращивать импорт боеприпасов из третьих стран, с их складов, с их производственных мощностей. Если действовать комплексно на всех этих треках, то увеличение артиллерийских снарядов на фронте станет ощутимым, и все это есть в зоне досягаемости", - добавил Кулеба.

Министр подчеркнул, что баланс со страной-агрессором Россией по использованию артиллерийских снарядов выровняется, если будут приняты эти комплексные усилия.

Производство дронов в Украине и поставки оружия от ЕС

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул способность украинских инженеров производить большое количество высококачественных дронов. Он считает, что Украина в конце войны будет лидером в этой сфере.

"Я посещал несколько ваших заводов по производству дронов. Я был очень поражен способностью ваших инженеров производить высококачественные дроны в большом количестве. В конце войны Украина будет на передовой новой войны. Это невероятно и нужно учитывать, как страна может из ничего получить за год такие мощности для производства самых сложных и эффективных дронов", - заявил Боррель.

Также представитель ЕС выразил готовность расширять возможности поставок оружия в Украину. Боррель также отметил, что он говорил об этом с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и продолжит говорить с министром обороны Рустемом Умеровым. По его словам, поставки оружия в Украину включают донаты и экспорт по прямым контрактам.

"Я знаю, что это не достаточно, и именно поэтому мы увеличиваем возможности, переправляем экспорт, чтобы предоставить Украине приоритет", - подчеркнул Боррель.

Военная поддержка Евросоюзом Украины

Напомним, 6 февраля в Киев прибыл высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Утром 7 февраля, во время воздушной атаки на Киев, Жозеп Боррель находился в столице. Он признал храбрость украинского народа и опубликовал фотографию из своего укрытия в социальных сетях.

Также Евросоюз уже передал Украине 330 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона. В марте ожидается передача еще 200 тысяч снарядов. Представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что до марта украинская сторона получит 52% от обещанного миллиона боеприпасов.

Как сообщал Главред, страны Европейского союза договорились о подготовке еще 20 тысяч украинских военнослужащих, расширив миссию по обучению до 60 тысяч солдат.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз война в Украине военная помощь Дмитрий Кулеба Жозеп Боррель Европейский союз
Реклама

Главное за день

Российские оккупанты захватили уже до 18% Авдеевки: куда продвинулся враг - DeepState

Российские оккупанты захватили уже до 18% Авдеевки: куда продвинулся враг - DeepState

17:53 Украина
Украинский флаг в Крынках: в ВСУ объяснили, что происходит на фронте

Украинский флаг в Крынках: в ВСУ объяснили, что происходит на фронте

16:47 Украина
Кулеба ожидает от ЕС 3 срочных шага, Боррель поражен производством БПЛА: итоги встречи

Кулеба ожидает от ЕС 3 срочных шага, Боррель поражен производством БПЛА: итоги встречи

16:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:03

Российские бомбардировщики подлетели к Аляске: в США оперативно отреагировали

17:59

Каменских смело показала себя и Потапа в образе "стариков"

17:55

Что делать, если мужчина ревнует: Карпачев дал интересный совет

17:54

Точно не для красоты: почему зубные щетки имеют щетину разного цвета

17:53

Российские оккупанты захватили уже до 18% Авдеевки: куда продвинулся враг - DeepState

Россия потерпит фиаско в войне, даже если сохранит за собой коридор в Крым – РозумныйРоссия потерпит фиаско в войне, даже если сохранит за собой коридор в Крым – Розумный
17:48

"Помощь стала инструментом шантажа": политолог дал тревожный прогноз о поддержке США

17:44

Почему синицы едят сало: как правильно подкармливать птиц, чтобы не навредить им

17:17

Можно ли узнать, какой человек в любви по пальцам: неожиданный ответ

16:54

Фамильное сходство: певица Руслана поделилась редким фото с папой

Реклама
16:47

Украинский флаг в Крынках: в ВСУ объяснили, что происходит на фронте

16:45

Для войны России с НАТО необходимы два стимула - эксперт

16:38

Кулеба ожидает от ЕС 3 срочных шага, Боррель поражен производством БПЛА: итоги встречи

16:23

Украине дадут более миллиона снарядов: в ЕС раскрыли планы и назвали новые сроки

16:19

Самый вредный продукт: врач рассказал, что медленно убивает человека изнутри

15:59

Большинство россиян "за" войну против Украины: результаты опроса впечатляют

15:39

В Минобороны пояснили, зачем создали Силы беспилотных систем

15:39

"Запад готов": эксперт рассказал о нападении РФ на НАТО в конце 2024 года

15:33

Россия ударила по Харькову северокорейской "баллистикой": все подробностиФото

15:27

"Вредит интересам государства": Данилов сделал заявление о ситуации с ЗалужнымВидео

15:26

В Украине резко ударит похолодание: синоптик назвала дату

Реклама
15:26

Бывший герой шоу "Холостяк" снова стал отцом

15:05

Ведущая Сніданку з 1+1 призналась, почему уже более 17 лет не расписана с мужем

14:51

Ксения Мишина "превратилась" в блондинку и удивила фанатовы похожестью на Меган Фокс

14:47

Как алкоголь влияет на антибиотики: можно ли выздороветь, выпивая спиртное

14:43

Как перестать играть в казино: психолог дал совет по борьбе с зависимостью

14:20

Эксперт пояснил, сильно ли США заинтересованы помочь Украине выстоять в войне с РФ

14:11

Топ-3 самых привлекательных украинских певицы по мнению Павла Зиброва

14:00

Телеведущая Валентина Хамайко рассказала, как потеряла пасынка на войнеВидео

13:56

"США заинтересованы заморозить войну в Украине": политолог сказал, чего добивается Вашингтон

13:28

Собирать и травить не нужно: ловушка от колорадских жуков, которую нужно сделать заранее

13:28

Рада проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации: детали

13:14

"Я выжил": ослабленный боксер Узелков загремел в больницуВидео

13:13

"Стрелял по сыну": украинскому командиру пришлось сражаться против отца – танкиста РФВидео

13:03

"Конец всему": Медведев разразился угрозами в адрес Запада и заявил об "апокалипсисе"

13:01

Билоножко рассказала, как узнала о смерти мужа

12:45

Новолуние в феврале 2024: три знака зодиака столкнутся с необычными событиями

12:35

Поддержка ветеранов - дело не только государства, но и бизнеса актуально

12:20

В Украине рекордно изменились цены сразу на два "борщевых" овоща: что произошло

12:14

Денис Казанский. Русские воют из-за украинских дроновВидеоблоги

12:11

"Не рекомендовала бы никому": Даша Кацурина высказалась про развод с мужем

Реклама
12:06

Должны быть в гардеробе у каждой: Андре Тан назвал самые модные вещи зимы 2024Видео

11:44

"Был взрыв, я успел отъехать, чтобы столб на машину не упал": очевидцы – об ударе по КиевуВидео

11:36

"Среднего возраста, неуклюжий белый": Аффлек высмеял свое грустное лицо на "Грэмми"Видео

11:36

Ракета РФ летела в направлении Польши: в Варшаве объявили о решении

11:13

Приняли за бездомного: в РФ генерал устроил пьяный дебош и попал в тюрьму - росСМИВидео

10:54

Украинцам совсем скоро повысят пенсии: кому повезет и как сильно увеличат

10:49

РФ ударила по Украине 44 ракетами и 20 дронами: сбили удалось не всеФото

10:47

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Змеям - серьезный разговор, Петухам - неизвесность

10:41

Ночевал в отеле: принца Гарри не пустили во дворец

10:41

Зеленский о ракетной атаке РФ: под ударом были 6 регионов, погибли три человекаФото

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять