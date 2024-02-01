ЕС не поддержал просьбу Зеленского: Украина останется без дополнительной помощи

Президент Украины просил о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на оборонные расходы из Европейского фонда мира.

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ЕС не увеличил сумму военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Саммит Европейского совета в Брюсселе 1 февраля не принял решение о предоставлении Украине дополнительных 5 миллиардов евро на оборонные расходы на 2024 год через Европейский фонд мира. Несмотря на то, что в предыдущих проектах решения обсуждалась возможность такой помощи, в окончательных выводах саммита эта инициатива не была учтена.

Согласно обнародованным документам, в выводах саммита вообще не упоминается положение о "прогрессе, достигнутом в дискуссиях по реформе Европейского фонда мира и увеличении его общего финансового предела на 5 миллиардов евро".

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите с просьбой о предоставлении такой помощи. Зеленский отметил, что Евросоюз еще не выполнил своих предыдущих обещаний по поставкам артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Поэтому он просил о поддержке, подчеркнув необходимость единства в создании Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

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"Это та надежность и долгосрочная поддержка, которую мы сейчас должны поставить против соответствующих вызовов. Не менее 5 миллиардов евро в год, сроком на 4 года. Четкий приоритет", - подчеркнул Зеленский.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, 1 февраля ЕС единогласно проголосовал за пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель, отметив, что это обеспечит стабильную, долгосрочную и предсказуемую финансовую поддержку для Украины.

Также президент Зеленский поблагодарил страны-члены Европейского Союза за помощь. Он подчеркнул, что это четкий сигнал о том, что Украина выстоит, а Европа стоит вместе с ней.

Кроме этого, на саммите ЕС сообщили, что Венгрия потеряет право вето на выделение финансовой помощи Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал договоренность "большим решением" и подчеркнул единодушие всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.

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