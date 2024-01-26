27 членов ЕС дали согласие: Шмыгаль заявил о крайне важной помощи для Украины

Украина всё-таки получит обещанные миллиарды помощи?

https://glavred.info/ukraine/27-chlenov-es-dali-soglasie-shmygal-zayavil-o-krayne-vazhnoy-pomoshchi-dlya-ukrainy-10536482.html Ссылка скопирована

Шмыгаль заявил о крайне важной помощи для Украины / коллаж: Главред, фото: Денис Шмыгаль, Flickr

Сегодня, 26 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление о возможности предоставления помощи от ЕС Украине уже 1 февраля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам премьер-министра, Украина ожидает, что 1 февраля ЕС утвердит новую программу поддержки Украины Ukraine Facility сроком на 4 года. Сумма поддержки должна составить 50 миллиардов Евро.

Предварительно, предоставление помощи одобрили 27 стран-членов Европейского союза.

видео дня

Также Денис Шмыгаль, что правительство Украины рассчитывает на предоставление помощи в новом году на том же уровне, каким он был в 2023 году. На данный момент для покрытия дефицита в украинском бюджете от Евросоюза необходимо получить около 18 млрд евро.

Помимо прочего, 11,8 млрд доларов для поддержания бюджета в 2024 году планирует предоставить Администрация Президента США Джо Байдена.

"Полагаемся на позитивное решение американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время", - резюмировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Военная помощь Украине

Как сообщал Главред, лидеры Европейского Союза готовы к решительным мерам, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит ветировать пакет помощи для Украины. По информации из источников в правительстве ЕС, 26 стран-членов были готовы проголосовать за выделение 50 миллиардов евро для помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от позиции Венгрии.

Помимо прочего, проигрыш Украины в войне против России может показать миру, что доминирование США подошло к концу. В таком случае Европа может оказаться в зоне повышенного риска конфронтации с Россией. Однако даже такие угрозы не дают западу толчок в предоставлении военной помощи Киеву. О том, почему так происходит в интервью Главреду рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Также, 24 января, в Украину с визитом прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией и заявлениями. Об итогах встречи рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.