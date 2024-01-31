20 тысяч украинских солдат пройдут подготовку в странах ЕС - Боррель

Министры обороны стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе договорились подготовить еще 20 тысяч украинских военнослужащих.

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ЕС подготовит дополнительно 20 000 украинских солдат / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование объединенных сил ВСУ

Страны-члены Европейского союза договорились подготовить дополнительно около 20 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

"Мы почти завершили миссию по обучению почти 40 тысяч солдат для украинской армии. Теперь мы договорились добавить к этому числу еще 20 тысяч солдат, таким образом, в целом подготовку пройдут 60 тыс. солдат", - отметил Боррель.

По словам Жозепа Борреля, в рамках миссии EUMAM 60 тысяч украинских военных планируют подготовить до конца лета.

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"Хорошая подготовка означает сохранение жизней на поле битвы", - сказал политик.

Подготовка украинских военных

Напомним, генерал-майор Виктор Николюк заявил, что Украина может подготовить любое количество личного состава. Сейчас страна может обучить военнослужащих в количестве от 100 до 500 тысяч, как определит закон. Также он отметил, что за рубежом подготовлено 20% военнослужащих, но основная часть подготовки военных происходит в Украине.

Также спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока нет смысла доставлять в Украину истребители F-16, поскольку страна должна сначала подготовить необходимую инфраструктуру и специалистов для их эффективного использования.

Как сообщал Главред, народный депутат Марьяна Безуглая выложила на своей странице в Facebook наработки законопроекта по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы. В нем предусмотрен воинский учет и обязательная базовая общевойсковая подготовка женщин, а также возможность привлечения к военной службе во время военного положения. Однако на боевые должности - только по добровольному согласию.

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