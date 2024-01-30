'Не видим света в конце тоннеля': Боррель высказался о войне в Украине

Европейский Союз ввел существенные санкции против России, которые значительно ослабили ее военную машину.

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Интенсивность боевых действий на фронте растет, несмотря на санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование объединенных сил ВСУ

Несмотря на существенные санкции Европейского союза против России, война против Украины продолжается и интенсивность боевых действий растет. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на транспортном инвестиционном форуме ЕС - Центральная Азия.

Боррель считает, что война в Украине является ярким напоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов ООН, таких как суверенитет, независимость и территориальная целостность. По его словам, это единственный способ обеспечить мир и безопасность в мире.

"Суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми. И мы должны избегать возвращения к миру, где "сила имеет право" и где могущественные страны могут менять границы в одностороннем порядке", - подчеркнул он. видео дня

Относительно санкций, представитель ЕС подчеркнул, что они были введены для ослабления военной машины России. Однако, даже с такими ограничениями, враждебные действия продолжаются, а война не имеет видимого конца.

"Но все равно они там, а война продолжается. И, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля", - отметил Боррель.

Он также подчеркнул необходимость полного сотрудничества партнеров для эффективности антироссийских санкций. Политик также призвал к усилению координации между странами ЕС и их партнерами с целью обеспечения эффективности санкционного режима.

"Мы внимательно следим за торговлей между нами, между странами Центральной Азии, с ними и Россией. Мы пытаемся проанализировать, какие именно механизмы позволяют обходить санкции. Мы должны усилить наше сотрудничество по этому поводу", - добавил Боррель.

Санкции против РФ

Напомним, Кабмин Украины планирует внести на рассмотрение СНБО предложения о введении секторальных санкций против России на 50 лет. Среди предложенных мер - запрет воздушных сообщений и въезда автотранспорта из России, а также ограничение ввоза железнодорожного подвижного состава, связанного с российским государством.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против трех организаций из России и одного физического лица, которые были причастны к передаче и испытанию баллистических ракет Северной Кореи против Украины. Блинкен подчеркнул, что США внимательно отслеживают любую поддержку, которую Россия оказывает КНДР в обмен на такое оружие

Несмотря на санкции, Россия продолжает производить оружие и наращивает производство. Страна-агрессор обходит ограничения и это позволяет ей продолжать войну. Российский импорт с января по октябрь 2023 года уменьшился лишь на 10% по сравнению с показателями до февраля 2022 года.

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