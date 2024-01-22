Боррель ответил на уверенность Трампа закончить войну в Украине за "24 часа"

Дональд Трамп продолжает отстаивать условия России в возможных "мирных переговорах" Киева и Москвы.

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Боррель прокомментировал "сценарий" Трампа по поводу войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепп Боррель сомневается в способности Дональда Трампа закончить войну в Украине за "24 часа", если того изберут следующим президентом США.

На пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам Боррель, в частности, сравнил намерения Трампа с "чудом", цитирует слова топ-дипломата ЕС "Европейская правда".

По его словам, пока никто не смог предложить "магической формулы, чтобы развязать войну в Украине за 24 часа".

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"Но я слышал, что президент Зеленский предложил Трампу приехать в Киев и быстро найти решение. Потому что люди, которые больше всего хотят мира и стремятся к завершению войны - это, конечно, украинцы", - подчеркнул он.

Боррель добавил, что "конечно, был бы рад, если бы Трамп мог предложить Украине "магический форум" для завершения войны за 24 часа".

Что сказал Трамп

Накануне потенциальный кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он остановит войну России против Украины еще до того, как состоится его инаугурация.

"Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Восстановим мир с помощью решимости", - утверждает Трамп.

До этого Трамп предлагал "лично договориться" о "сдаче" Украиной территорий стране-оккупанту Российской Федерации.

Известно, что Трамп снова может быть единственным кандидатом Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Опросы показывают, что у него значительное преимущество на республиканских праймериз во вторник в Нью-Гэмпшире.

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