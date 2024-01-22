Между ФРГ и Францией разразились споры из-за Украины: в Bloomberg узнали детали

Более 100 миллиардов долларов военной помощи Украине от США и Евросоюза задерживается по политическим вопросам, пишут американские журналисты.

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Шольц и Макрон проведут переговоры по ситуации с помощью Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Германия и Франция, а также другие страны ЕС, все чаще обвиняют друг друга в том, что они не предоставили Украине достаточное количество вооружений. Киев вступает в решающую фазу войны, а США и Европа задерживают решение о помощи в размере более 100 миллиардов долларов из-за политической борьбы. Ожидаются переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона по вопросу поддержки Киева.

Как сообщает Bloomberg, европейские страны все больше обвиняют друг друга в недостаточной военной поддержке Украины. Владимир Зеленский уже заявлял, что такая ситуация лишь на пользу Путину и станет угрозой безопасности Запада.

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"Споры происходят в неудобный момент для Украины, поскольку растет беспокойство, что поддержка Киева остается под вопросом, поскольку более 100 миллиардов долларов США и ЕС задерживаются из-за политической борьбы. Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят этот вопрос в понедельник вечером в Берлине", - написали журналисты.

В сложившейся ситуации Берлин решил потребовать от Еврокомиссии представить аудит запланированной финансовой и военной помощи Украине от стран ЕС.

"Переговоры о проведении аудита под руководством Германии, целью которого является предоставление Украине лучшей видимости по поддержке, которую она может ожидать в этом году, происходят накануне экстренного саммита 1 февраля, когда лидеры будут пытаться договориться о пакете помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро, который Венгрия заблокировала в декабре", - добавили журналисты.

В Bloomberg подчеркнули, что европейская помощь Украине стала критически важной, ведь США до сих пор не приняли решение о дальнейшем финансировании военной поддержки, а Киев уже в марте может столкнуться с проблемами.

Военная помощь Украине от Запада

Президент США Джо Байден ранее провел встречу с лидерами Конгресса по вопросу помощи Украине. Демократы и республиканцы достигли прогресса на переговорах. Лидер Республиканской партии Митч Маккаоннел считает, что пакет законопроектов, который включает помощь Украине, законодатели могут рассмотреть уже на этой неделе.

Европейский Союз готов уступить Венгрии для выделения Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Как полагают журналисты, в обмен Будапешту дадут опцию решать вопрос о предоставлении Киеву поддержки в следующем году.

У Байдена предупредили об опасности срыва помощи Украине – представитель Белого дома Джон Кирби полагает, что если Штаты не будут помогать Киеву, помощь сократят и другие страны. Поддержка Украины – суверенное право каждого государства.

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