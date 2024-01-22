Вышел из гонки: республиканцы могут выдвинуть единого кандидата на выборах в США

По данным СМИ, Дональд Трамп может получить решающее количество голосов для того, чтобы стать единым кандидатом в президенты США от республиканцев.

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Республиканцы могут выдвинуть единого кандидата на выборах в США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Дональд Трамп снова может быть единственным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Опросы показывают, что он имеет значительное преимущество на республиканских праймериз во вторник в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает "Голос Америки".

В статье указывается, что шансы Трампа на номинацию выросли после того, как губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из кампании.

"Десантис не оправдал ожиданий относительно того, что он станет серьезным конкурентом для Трампа, и его выход из гонки оставил Трампа и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли единственными двумя основными кандидатами от Республиканской партии", - говорится в материале. видео дня

Также отмечается, что опрос CNN, который был опубликован в воскресенье 21 января, показал, что Трамп может получить 50% потенциальных голосов в Нью-Гемпшире, что оказывается больше, чем результат 39% Никки Хейли, бывшего посла США в ООН во время администрации Байдена, и 6% Десантиса.

Результаты опроса совпадают с недавними исследованиями в штате, проведенными другими информационными организациями.

Ранее сообщалось о том, что экс-президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове 15 января. После подсчета 95% голосов Трамп получил 51% поддержки среди избирателей, принявших участие в голосовании.

Выборы в США

Напомним, как ранее сообщал Главред, более 20 штатов могут принять решение запретить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Владимир Путин не намерен начинать переговоры с Украиной до выборов президента США. Такое мнение высказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, даже если Дональд Трамп вернется в Белый дом, "большая сделка" между ним и кремлевским диктатором Владимиром Путиным будет невозможна.

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