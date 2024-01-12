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Поставки ракет из КНДР в РФ: в ГУР сделали заявление, а в США ввели санкции

Анна Ярославская
12 января 2024, 12:03
КНДР передала России артиллерийские снаряды, боекомплекты, снаряды для реактивных систем залпового огня, мины.
Энтони Блинкен, Ким Чен Ын, Путин
США продолжают следить за любой поддержкой, предоставляемой Россией КНДР в обмен на это оружие / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что украинская разведка знает о поставках оружия из КНДР в Россию. Информация о передаче баллистических ракет уточняется.

По его словам, факт оборонного сотрудничества между РФ и Северной Кореей не носит скрытый характер.

По подтвержденным данным, КНДР передала России артиллерийские снаряды, боекомплекты, снаряды для реактивных систем залпового огня, мины.

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"Что касается баллистики, да, такая информация известна. Сейчас продолжается сбор данных и доразведка, чтобы в дальнейшем можно было более подробно и проанализировать ситуацию, и прокомментировать", - сказал Юсов в эфире телемарафона.

США ввели санкции из-за поставок России баллистических ракет

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп ввел санкции против трех организаций из РФ и одного физического лица, причастных к передаче и испытанию баллистических ракет Северной Кореи для использования их Россией против Украины.

Блинкен отметил, что США продолжают внимательно следить за любой поддержкой, предоставляемой Россией КНДР в обмен на это оружие.

"Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры. Передача КНДР баллистических ракет РФ поддерживает российскую захватническую войну, увеличивает страдания украинского народа и подрывает глобальный режим нераспространения", – сказал глава Госдепа США.

КНДР продает оружие РФ

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Россия использовала несколько ракет производства Северной Кореи во время ракетного удара по Украине 6 января. Кирби также отметил, что в настоящее время в США проводятся оценки последствий таких ударов по Украине.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея может продать стране-агрессору России новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности. Ракеты могут быть использованы Москвой в войне с Украиной. Речь идет о твердотопливной ракете KN-23, которая по своим свойствам похожа на ракету "Искандер".

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