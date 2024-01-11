Похожи на "Искандер": КНДР может продать РФ новый тип баллистических ракет

Северная Корея продает России свое оружие в обмен на технологическую помощь в программе вооружения, заявил Шин Вон Сик.

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Северная Корея может поставлять в Россию тактические управляемые ракеты / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Северная Корея может продать стране-агрессору России новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности. Ракеты могут быть использованы Москвой в войне с Украиной. Об этом в интервью Yonhap заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

Речь идет о твердотопливной ракете KN-23, которая по своим свойствам похожа на ракету "Искандер".

"Северная Корея заявила, что развернет (CRBM – тип ракеты) вместе с войсками на передовой. Учитывая недавнюю торговлю оружием, (я думаю – ред.) Северная Корея может продать их России", — сказал Шин Вон Сик.

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По оценкам министра, на конец декабря КНДР предоставила России около пяти тысяч контейнеров с оружием, которые могут вместить около 2,3 миллиона снарядов калибра 152 миллиметра или около 400 тысяч снарядов калибра 122 мм.

Шин Вон Сик добавил, что Северная Корея продает России свое оружие в обмен на технологическую помощь в программе вооружения. Недавно КНДР успешно запустила спутник-шпион и пообещала запустить еще три в этом году.

Министр также заявил, что Северная Корея, вероятно, устроит различные формы провокаций в преддверии парламентских выборов в Южной Корее в апреле и президентских выборов в США в ноябре, чтобы защитить свои стратегические интересы.

КНДР продает оружие РФ

Северная Корея поставляет России пусковые установки и баллистические ракеты. В статье The Wall Street Journal указано, что одновременно Москва ведет переговоры с Ираном о получении ракет малой дальности, которые могут поступить уже весной.

КНДР использует Украину как полигон для тестирования баллистических ракет, которые могут нести ядерные заряды. Об этом сообщил постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук. Дипломат подчеркнул, что ракеты малой дальности, которые были переданы России, уже запускались в декабре и январе по территории Украины.

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Россия использовала несколько ракет производства Северной Кореи во время ракетного удара по Украине 6 января. Кирби также отметил, что в настоящее время в США проводятся оценки последствий таких ударов по Украине.

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