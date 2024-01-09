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Эксперт рассказал, сможет ли Северная Корея разжечь большую войну на Дальнем Востоке

Дмитрий Видоменко
9 января 2024, 01:36
По словам Виталия Кулика, у режима КНДР очень долгая история планирования и осуществления всякого рода провокация против Южной Кореи и Японии.
Северная Корея, Кулик
У Северной Кореи давняя история организации всякого рода военных провокаций - Виталий Кулик / коллаж Главред, фото В. Кулика и ua.depositphotos.com

Без указания из Китая северокорейским режим (пусть даже и с поддержкой страны-агрессора РФ) не решится устраивать эскалацию военного конфликта в Восточном регионе. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Полномасштабная война для Северной Кореи в ситуации неопределенности со стороны России и Китая маловероятна. Поскольку Китай контролирует 90 процентов внешнеэкономической деятельности Северной Кореи, соответственно, "золотая акция" всегда у Китая. Без санкции Пекина Пхеньян не начал бы никаких масштабных боевых действий, которые бы требовали вмешательства Китая", ‒ сказал он.

По словам Кулика, у режима КНДР очень долгая история планирования и осуществления всякого рода провокация против Южной Кореи и Японии.

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"В свое время, когда был жив дед Ким Чен Ына, Ким Ир Сен, Северная Корея использовала ряд провокаций. Например, в 1968 году северные корейцы даже организовали рейд спецназа, чтобы убить президента Южной Кореи Пак Чон Хи в Сеуле (рейд на Голубой дом). Диверсанты КНА похищали граждан Японии с ее территории с помощью субмарин и боевых пловцов. Это были авантюрные операции. При Ким Чен Ире (отце Ким) таких случаев, преимущественно, не было. Я не исключаю, что Ким Чен Ын, который во всем пытается подражать именно своему деду, может прибегнуть к провокации локального военного противостояния. То есть задействовать десант, имитировать восстание, нанести террористические удары по военной инфраструктуре или военному присутствию Соединенных Штатов в Южной Корее и даже Японии. То есть, когда повышаются ставки и глобальные игроки занимаются чем-то своим, то региональные игроки получая, как им кажется, санкцию своего патрона, могут начать и свои локальные войны. Потом они скажут, что "не смогли" и захотят провести раунд переговоров, чтобы им предоставили продовольствия, нефтепродуктов в определенном объеме, или же снова будут угрожать", ‒ сказал он.

Кулик считает, что в скором времени режим КНДР вполне может снова начать бряцать ядерным оружием.

"Пока что Северная Корея не разморозила ядерные испытания, но вполне может это сделать, особенно учитывая, что предварительные переговоры с Трампом провалились. Трамп пока не стал президентом, соответственно, никаких обязательств перед Байденом у Ким Чен Ына нет. Поэтому он может провести очередное ядерное испытание, а после этого – провокацию на островах Южной Кореи и подать это как "стратегическое сдерживание американского империализма". А во времени это может совпасть, например, с возможностью переговоров по Украине или серией информационных атак, которые будут показывать, что США не могут гарантировать безопасность своим непосредственным союзникам, перед которыми имеют стратегические обязательства. А Южная Корея как раз является страной, которая имеет не просто заверения, а именно гарантии безопасности от Соединенных Штатов", ‒ сказал он.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Ракеты России от КНДР

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби 4 января заявил, что Россия применила против ВСУ на поле боя ракеты, которые она получила от КНДР. По его словам, 30 декабря оккупанты запустили минимум одну такую ракету по Украине.

Американское издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Северная Корея могла передать РФ несколько десятков баллистических ракет для ударов по территории Украины.

"Наша информация указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет, а Россия запустила несколько баллистических ракет по Украине", - написали журналисты.

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новости КНДР Северная Корея Ким Чен Ын Виталий Кулик
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