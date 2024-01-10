КНДР использует Украину для испытаний своих ракет - постпред Южной Кореи

Украина стала полигоном для испытаний ракет Северной Кореи, которые передали России.

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Северная Корея использует Украину как полигон для испытаний своих ракет / Коллаж: Главред, фото: AP , kcna.kp

Северная Корея использует Украину как полигон для тестирования баллистических ракет, которые могут нести ядерные заряды. Об этом сообщил постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук, написали Sky News.

Дипломат подчеркнул, что ракеты малой дальности, которые были переданы России, уже запускались в декабре и январе по территории Украины.

"Экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину как испытательный полигон для своих ракет, которые способны нести ядерный заряд... Это бесцеремонное пренебрежение к территориальной целостности Украины", - отметил постпред Южной Кореи. видео дня

По словам Чжун Кука, Южная Корея решительно осуждает такие действия. По его мнению, это не только нарушает территориальную целостность Украины, но и демонстрирует пренебрежение к стране.

Ракеты от КНДР для России

Как сообщал Главред, Северная Корея поставляет России пусковые установки и баллистические ракеты. В статье The Wall Street Journal указано, что одновременно Москва ведет переговоры с Ираном о получении ракет малой дальности, которые могут поступить уже весной.

Также представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия использовала ракеты производства Северной Кореи во время ракетного удара по Украине 6 января. Кирби добавил, что США проводят оценку последствий этих атак.

Напомним, ВСУ пока не могут подтвердить использование Россией баллистических ракет от Северной Кореи. Специалисты изучают обломки для проверки этой информации, но отмечают, что вооружение, которое Россия может получить от КНДР, не будет существенно отличаться от того, что враг уже применил.

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