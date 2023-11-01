Северная Корея передала РФ миллион снарядов, их хватит на 2 месяца – Bloomberg

Начиная с августа этого года было осуществлено около 10 поставок оружия из КНДР в Россию.

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Северная Корея передала РФ миллион снарядов/ коллаж: Главред, фото: скрин

Северная Корея передала стране-агрессору России более миллиона артиллерийских снарядов.

Такого количества боеприпасов российским оккупантам хватит примерно на два месяца обстрелов. Об этом сообщили во время закрытого брифинга для парламентариев разведслужбы Южной Кореи, сообщает Bloomberg.

После брифинга член южнокорейского парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом рассказал журналистам, что Национальная разведывательная служба считает, что Северная Корея уже передала РФ более 1 млн артиллерийских снарядов. Отмечается, что эти боеприпасы РФ собирается использовать для ударов по Украине.

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С августа было осуществлено около 10 поставок оружия из КНДР в Россию.

Также, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея отправила в РФ советников по использованию боеприпасов.

КНДР передает оружие России

Напомним, в США раскрыли, как КНДР вооружает Россию. Страна-агрессор РФ получила от Северной Кореи тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

"Отчасти из-за наших санкций и экспортного контроля Россия была вынуждена отчаянно искать по всему миру военную технику", – процитировало Кирби издание The Hill.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов раскрыл, какое оружие может получить Путин от Северной Кореи. Жданов подчеркнул, что в Северной Корее, в принципе, есть всё, чего хочет российский диктатор. У Пхеньяна очень много советских образцов вооружения, и всё это он может дать Москве.

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