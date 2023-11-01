В результате удара станция была повреждена и выведена из строя, а личный состав врага понес потери.

https://glavred.info/ukraine/voiny-gur-udarili-po-redkoy-radiolokacionnoy-stancii-v-belgorodskoy-oblasti-rf-10513174.html Ссылка скопирована

Воины ГУР ударили по редкой радиолокационной станции в Белгородской области РФ/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Википедия

Украинские разведчики нанесли удар по дорогостоящей российской радиорелейной станции 48я6-К1 "Подлет" в стране-агрессоре России.

Редкая техника оккупантов была поражена в приграничной зоне вблизи населенного пункта Красная Поляна Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Объект в результате удара был поврежден и выведен из строя, а личный состав врага понес потери.

видео дня

В ГУР отмечают, что российские захватчики используют такое оборудование, чтобы обнаруживать воздушные цели на малых и предельно малых высотах.

Операцию провели бойцы ГУР Минобороны, воины Сил спецопераций и военные 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна.

Воины ГУР ударили по радиолокационной станции в Белгородской области РФ/ скрин

Смотрите видео, как воины ГУР ударили по радиолокационной станции в Белгородской области РФ:

Что известно о радиорелейной станции "Подлет"

Эту станцию создали специально для того, чтобы обнаруживать цели небольшого размера, которые летят с небольшой скоростью. Станция может "видеть" их на малых и очень малых высотах в сложной обстановке.

Российские оккупанты ранее заявляли, якобы "Подлет" может обнаруживать цели лучше, чем универсальные системы С-400. Поэтому на важных для российских захватчиков направлениях они ставят такие системы вместе с С-400.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нацелились на то, чтобы снова захватить город Купянск Харьковской области. Захватчики атакуют из всех видов оружия. В ВСУ отмечают, что только за сутки враг нанес там по позициям защитников Украины 8 авиаударов и совершил более 700 обстрелов.

Также ранее сообщалось, что оккупанты хотят переместиться на Херсонщине. Захватчики ищут другие места для закрепления на Херсонщине, потому что украинские воины продолжают уничтожать позиции, на которых оккупанты расположили свои огневые точки, рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк.

Напомним, военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев отметил, что ВСУ могут готовить мощный штурм на юге, и назвал три плацдарма для наступления. ВСУ используют реки как логистический маршрут для переброски живой силы, пояснил Владислав Селезнев.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.