"Атакуют из всех видов оружия": оккупанты хотят захватить важный город – есть 2 причины

Сейчас одной из самых горячих является ситуация на Купянском направлении. Российские оккупанты нацелились на то, чтобы снова захватить город Купянск Харьковской области.
Захватчики проводят там усиленные атаки и бьют по позициям украинских военных практически из всех видов вооружений, которые у них есть. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.
"За минувшие сутки на этом направлении враг атаковал дважды вблизи Синьковки, нанес 8 авиационных ударов, 16 дронов-камикадзе применялось по позициям украинских защитников, враг совершил 736 обстрелов из которых четыре – из РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.), 67 артобстрелов и 156 минометных", – сообщил подполковник.видео дня
Но он заверил, что украинские бойцы наносят успешные ответные удары по врагу. Так, за сутки они уничтожили 112 российских захватчиков и 28 единиц вражеской военной техники. В частности, оккупанты за один день потеряли пять танков и четыре боевые бронированные машины (ББМ).
Две причины, почему оккупанты хотят захватить Купянск
Российские захватчики пытаются захватить Купянск по двум причинам. Во-первых, потому что это важный логистический центр, во-вторых – чтобы показать какие-то победы перед выборами в стране-агрессоре России, которые запланированы на 2024 год.
"Это направление – одно из самых горячих. Враг имеет за цель повторно оккупировать город Купянск – это важный логистический центр, через который осуществлялись во время предыдущей оккупации поставки провизии, боеприпасов. И, конечно, перед выборами врагу необходимо одержать хоть какую-то победу. В настоящее время стратегических успехов на этом направлении у российской оккупационной армии нет", – рассказал Фитьо.
Ситуация возле Купянска
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что РФ пытается прорваться под Купянском, чтобы окружить город. Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе Купянского леса.
Также ранее руководитель службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что под Купянском происходят "мясные" штурмы оккупантов. РФ отправляет на штурм кучу бывших заключенных, штрафников-офицеров и мобилизованных россиян.
Напомним, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что РФ стянула 100-тысячные резервы и нацелилась на захват ключевого города Украины. Российские оккупанты способны прибегнуть к наступательным операциям на Купянско-Лиманском направлении.
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