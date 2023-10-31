"Атакуют из всех видов оружия": оккупанты хотят захватить важный город – есть 2 причины

В ВСУ отмечают, что только за минувшие сутки враг нанес там по позициям защитников Украины 8 авиаударов и совершил более 700 обстрелов.

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Оккупанты по двум причинам хотят захватить важный город/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины

Сейчас одной из самых горячих является ситуация на Купянском направлении. Российские оккупанты нацелились на то, чтобы снова захватить город Купянск Харьковской области.

Захватчики проводят там усиленные атаки и бьют по позициям украинских военных практически из всех видов вооружений, которые у них есть. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

"За минувшие сутки на этом направлении враг атаковал дважды вблизи Синьковки, нанес 8 авиационных ударов, 16 дронов-камикадзе применялось по позициям украинских защитников, враг совершил 736 обстрелов из которых четыре – из РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.), 67 артобстрелов и 156 минометных", – сообщил подполковник. видео дня

Но он заверил, что украинские бойцы наносят успешные ответные удары по врагу. Так, за сутки они уничтожили 112 российских захватчиков и 28 единиц вражеской военной техники. В частности, оккупанты за один день потеряли пять танков и четыре боевые бронированные машины (ББМ).

Две причины, почему оккупанты хотят захватить Купянск

Российские захватчики пытаются захватить Купянск по двум причинам. Во-первых, потому что это важный логистический центр, во-вторых – чтобы показать какие-то победы перед выборами в стране-агрессоре России, которые запланированы на 2024 год.

"Это направление – одно из самых горячих. Враг имеет за цель повторно оккупировать город Купянск – это важный логистический центр, через который осуществлялись во время предыдущей оккупации поставки провизии, боеприпасов. И, конечно, перед выборами врагу необходимо одержать хоть какую-то победу. В настоящее время стратегических успехов на этом направлении у российской оккупационной армии нет", – рассказал Фитьо.

Ситуация возле Купянска

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что РФ пытается прорваться под Купянском, чтобы окружить город. Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе Купянского леса.

Также ранее руководитель службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что под Купянском происходят "мясные" штурмы оккупантов. РФ отправляет на штурм кучу бывших заключенных, штрафников-офицеров и мобилизованных россиян.

Напомним, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что РФ стянула 100-тысячные резервы и нацелилась на захват ключевого города Украины. Российские оккупанты способны прибегнуть к наступательным операциям на Купянско-Лиманском направлении.

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