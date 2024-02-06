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Потери России 1 к 12 в нашу пользу: Дикий про "ад" под Авдеевкой

Яна Ставская
6 февраля 2024, 22:56
Россиянам не удастся захватить всю Донецкую область, даже оккупировав Авдеевку, пояснил военнослужащий.
Украинские военные, Евгений Дикий
Россияне "выдохнутся" через несколько месяцев, считает Дикий / Коллаж Главреда. Фото: Командование Объединенных сил ВСУ, УНИАН

Авдеевка была и остается политической целью для России, иначе военное командование страны-агрессора не тратило столько человеческого и технического ресурса на оккупацию разрушенного города, поделился в эфире Эспрессо экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Боец соглашается с оценкой главы ГУР Кирилла Буданова, что человеческих ресурсов РФ хватит еще на два месяца такого наступления - "после того они (силы врага - Главред) реально иссякнут на какое-то время".

"Что они успеют дожать за эти два месяца, то, на самом деле, будет трудно обратно отбивать", - высказался Дикий.

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Приоритетность целей России "достаточно очевидна", отметил военный.

"В первую очередь они хотят дожать Авдеевку. Это политическая цель, потому что я не считаю генералов россиян какими-то гениями, но считать их полными дураками тоже нет оснований. Поэтому я думаю, что ни один генерал столько добровольно не ложил бы бойцов, сколько они кладут сейчас в Авдеевке", - пояснил он.

Дикий добавил, что соотношение потерь ВС РФ в Авдеевке - "1 к 12 в нашу пользу", но "они все равно продолжают ползти в мясные штурмы".

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Вторая цель - это Купянск. Однако она не только политическая, но и стратегическая, потому что тогда бы оккупанты, пояснил Дикий, смогли бы подвозить БК по железной дороге непосредственно к линии фронта.

А вот до оккупации всей Донецкой области россиянам "очень далеко", убежден Дикий. А захват Авдеевки их к этому не приблизит.

"И даже когда они ее дожмут, то практически выровняют линию фронта, а не прорвутся вглубь нашей территории. Это совершенно разные истории. Потому что для того, чтобы оккупировать всю Донецкую область, им надо где-то именно прорвать наш фронт", - ответил военный.

Ситуация в Авдеевке

В воскресенье, 4 февраля, ситуация в Авдеевке стала критической . Российские оккупанты вошли в город с севера - до "дороги жизни" украинских бойцов остаются сотни метров, сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Тогда оккупантам удалось, пользуясь погодными условиями, обойти украинские огневые позиции.

В то же время геолокационные кадры, опубликованные 5 февраля, показывают, что ВСУ недавно продвинулись на северо-восток от Невельского - на юго-запад от Авдеевки.

По словам главы Авдеевской МВА, оккупанты бросают значительные силы, но украинские войска отбивают их. Несмотря на многочисленные обстрелы и авиационные атаки, линия обороны держится. Уличных боев в городе нет, но есть отдельные столкновения.

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Авдеевка Евгений Дикий
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