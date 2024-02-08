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У Зеленского отреагировали на жестокие обстрелы РФ и объяснили их цели

Юлия Закрепа
8 февраля 2024, 10:37
Михаил Подоляк отметил, что масштаб ударов имеет совсем другой вид, в отличие от прошлого года.
У Зеленского отреагировали на жестокие обстрелы РФ и объяснили их цели
Подоляк прокомментировал атаку РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот: видео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что россияне не имеют логики обстрелов мирных городов Украины - они просто бьют, потому что имеют большое количество оружия.

"Логика очень простая, можно сформулировать фразой "россиянин есть россиянин". Если они могут нагадить - они это будут делать. Вот они накопили небольшой объем ракет. Кстати, масштаб ударов имеет совсем другой вид, в отличие от прошлого года. Кроме того, нет задачи, как в прошлом году, когда они наносили удары по критической инфраструктуре, желая погрузить нас в масштабный блэкаут. В этом году они демонстрируют для всех, не только для Украины, для нас с вами это очевидно, что означает "русский мир" и что такое россиянин. Это человек, который может взять, потому что нет пока юридического и физического наказания, и убить гражданского гражданина другого государства. Может нанести удары по многоэтажке в центре Киева или уничтожить большое количество жилья в Николаеве и тому подобное. Это сущность этой войны", - сказал он для 24 канала.

По словам Подоляка, сегодня они эти преступления масштабируют - они дальше это делают, и здесь нет никакой геополитики, стратегических замыслов и тому подобное. Россия просто имеет возможность убивать граждан другой страны.

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"Понимая, что эта война идет не по российскому сценарию, они имеют эти же крылатые ракеты, зенитные управляемые ракеты, баллистику и тому подобное. Они себе просыпаются утром: "Ага, можем же бить еще немного украинцев, давай, отправляй туда крылатые ракеты". То есть, военных целей и стратегического замысла нет, но есть классическая российская логика: русский - это русский", - добавил он.

Массированный обстрел РФ по Украине 7 февраля

Напомним, что утром 7 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу по всей Украине. РФ атаковала Киев десятками ракет. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

Воздушная тревога в столице длилась около трех часов. Страна-агрессор ударила по Украине 44 ракетами и 20 дронами. Известно о 13 пострадавших, однако, эта цифра может увеличиваться. Среди пострадавших и беременная женщина.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что под ударом были 6 регионов, погибли три человека. В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, известно о двух погибших.

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