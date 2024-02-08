Оккупанты стягивают войска Росгвардии к границам Харьковщины: в ISW раскрыли план РФ

Российские войска могут осуществить тактические диверсионные трансграничные рейды в Харьковскую область из Белгородской области.

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Оккупанты стягивают войска под Харьков / коллаж: Главред, скриншот: Минобороны РФ, deepstatemap

Аналитики Института изучения войны сообщили, что отдельные подразделения Росгвардии провели оперативную передислокацию в приграничные районы Белгородской области. Российские силы готовят тактические диверсионные трансграничные диверсионные рейды на Харьковщину.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 7 февраля, что в первую неделю февраля подразделения 116-й бригады спецназначения Росгвардии, а именно ее 900-й и 902-й полки, передислоцировались в Белгородскую область из оккупированной части Донецкой области, передает ISW.

Машовец также обратил внимание, что эти полки имеют особенно мощный артиллерийский состав, поэтому, возможно, их передислоцировали в Белгородскую группировку войск.

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Ранее в ISW информировали, что 116-я бригада спецназначения Росгвардии и ее новые полки были переброшены на оккупированную часть Донецкой области в конце декабря 2023 года для обеспечения правопорядка на временно захваченных территориях. Поэтому, указано в отчете, "их быстрая передислокация с оккупированной части Украины заслуживает внимания".

Кроме того, в Институте ранее оценили, что российские войска могут осуществить тактические диверсионные трансграничные рейды в Харьковскую область из Белгородской области. Цель врага - отвлечь и отбросить ВСУ от направления Купянск-Сватово-Кременная. Сейчас там оккупанты проводят наступательные операции, и развернутые как минимум два полка Росгвардии могут поддерживать такую будущую диверсионную деятельность.

"Однако российские войска вряд ли смогут провести широкомасштабные наступательные операции на Харьковщину из Белгородской области", - отметили аналитики.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что в ВСУ рассказали о возможном сценарии, как оккупанты готовятся к штурму Харьковщины. Владимир Фитьо рассказал, что для того, чтобы пойти на Харьков, им надо собрать очень большие силы, которых у них сейчас недостаточно.

Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех на этом направлении. В аналитическом центре Deep Ѕтате отметили, что в ОТУ "Лиман" стоит сейчас выбор или рисковать стереть резервы для восстановления позиций, или стабилизировать линию соприкосновения.

Военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что до марта РФ планирует захватить ряд городов. В марте в России пройдут "выборы" Путина, и высшее военное командование РФ не против сделать для Путина такой "подарок", включая захват Харькова.

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