Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех на этом направлении - DeepState

Оккупанты зашли в еще один населенный пункт в Харьковской области.

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Россияне захватили село на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Российские захватчики заявили о взятии села Табаевка в Харьковской области. Информацию о том, что оккупанты заняли село также подтвердили аналитики DeepState.

В Институте изучения войны пока не публиковали доказательства, которые могли бы подтвердить это утверждение. Однако в недавнем отчете аналитики института сообщалось, что российская армия осуществила подтвержденное продвижение на северо-восток от Купянска.

Также геолокационные кадры, опубликованные 27 января, указывают на то, что вражеская армия продвинулась на запад от Синьковки.

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В аналитическом центре Deep Statе при этом сообщили:

"В атмосфере неизвестности нельзя допускать панику. В ОТГ "Лиман" стоит сейчас выбор или рисковать стереть резервы для восстановления позиций или стабилизировать линию соприкосновения и закрепиться на новых рубежах. Это логично и ничего тайного не озвучено".

Ситуация на фронте в Украине:

Как сообщал Главред, российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, оккупанты осуществляют трехстороннее наступление на город и пытаются зайти в тыл Силам обороны Украины через подземные инженерные тоннели.

При этом, представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков сегодня нет. По его словам, на границе активно возводятся укрепления.

Также, войска России на Бахмутском направлении перестали штурмовать Силы обороны Украины небольшими пехотными группами, они изменили тактику. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

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