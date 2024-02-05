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Харьков был бы "подарком": к марту РФ планирует захватить ряд городов, уже собрала "кулак"

Яна Ставская
5 февраля 2024, 02:27
Российские войска могут пойти в новое наступление, в то время как у ВСУ уже наблюдается дефицит боеприпасов.
Харьков был бы
Оккупанты "давят "на востоке / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские войска накопили до 500 танков и более 600 боевых машин, еще 40 тысяч оккупантов неподалеку от Купянска. Таким образом, к марту РФ хочет выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также выйти к освобожденным в 2022 году населенным пунктам в Харьковской области, пишет военный обозреватель Дэвид Экс для Forbes.

Именно в марте в России пройдут "выборы" Путина, и высшее военное командование РФ не против сделать для Путина такой "подарок", включительно с захватом Харькова.

Украина, пишет Экс, подготовилась к возможной новой крупномасштабной атаке русских, однако проблемой в данном случае является не количество живой силы, а отсутствие боеприпасов.

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В то время как украинские военные вынуждены сокращать выстрелы ко всего 2 тыс. патронов, ВС РФ увеличили напор до 10 тысяч снарядов за счет поставок из Северной Кореи, отмечает Экс.

Россия снова вернулась к своему излюбленному методу "выжженной земли", снося артиллерией с лица земли украинские населенные пункты.

Украине же, считает Экс, в связи с нехваткой боеприпасов придется идти на "трудные решения". Хотя в настоящее время украинские военные роют новые окопы, создавая протяжную линию обороны, и усиливают удары FPV.

Ситуация на фронте

В настоящее время российские оккупанты проводят активные наступательные действия на востоке Украины. В частности, военные и аналитики фиксируют постоянное продвижение захватчиков.

Путин воспользовался ситуацией, когда западная помощь Украине оказалась под угрозой срыва, чтобы окончательно захватить Донецкую и Луганскую области. В то время как Украина - в условиях дефицита снарядов - перешла к новой стратегии. Ее на Западе расценивают как "революцию".

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