РФ атаковала Харьковщину: разрушена гостиница, под завалами человек

Ночью 6 февраля российские оккупанты ударили по Золочеву в Харьковской области. Разрушена гостиница, под завалами находится человек.
"Разрушена трехэтажная гостиница. Под завалами предварительно находится человек, троих людей спасли: 2 женщин и мужчину. Также есть возгорание фасада магазина", - сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов.
Как сообщал Главред, вечером 31 января российские оккупанты сбросили две авиабомбы на больницу в Купянском районе Харьковской области.
Была проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. В результате обстрела поврежден фасад здания, окна и крыша.
30 января российские оккупанты атаковали Харьков при помощи как минимум шести дронов. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и попадание в жилой дом.
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