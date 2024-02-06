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РФ атаковала Харьковщину: разрушена гостиница, под завалами человек

Анна Ярославская
6 февраля 2024, 06:52
Три человека удалось спасти: 2 женщин и мужчину. В результате российской атаки есть возгорание фасада магазина.
Ракетный удар, спасатель ГосЧС
Ночью оккупанты атаковали Харьковщину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Ночью 6 февраля российские оккупанты ударили по Золочеву в Харьковской области. Разрушена гостиница, под завалами находится человек.

"Разрушена трехэтажная гостиница. Под завалами предварительно находится человек, троих людей спасли: 2 женщин и мужчину. Также есть возгорание фасада магазина", - сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия ударов.

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Как сообщал Главред, вечером 31 января российские оккупанты сбросили две авиабомбы на больницу в Купянском районе Харьковской области.

Была проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. В результате обстрела поврежден фасад здания, окна и крыша.

30 января российские оккупанты атаковали Харьков при помощи как минимум шести дронов. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и попадание в жилой дом.

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