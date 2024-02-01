РФ сбросила две авиабомбы на больницу в Харьковской области: что известно

Вечером 31 января российские оккупанты сбросили две авиабомбы на больницу в Купянском районе Харьковской области.
"В 21:50 оккупанты ударили по с. Большой Бурлук Купянского района. Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь.
В результате обстрела поврежден фасад здания, окна и крыша.
О том, что оккупанты ударили по больнице двумя управляемыми авиабомбами, сообщил начальник Харьковской полиции Владимир Тимошко.
"Одна рядом, другая - прямое попадание. Из больницы с помощью полиции ГСЧС эвакуировали 38 человек, в том числе 33 больных, из которых двое — лежачих, пять человек персонала. Есть пострадавшие, данные будут позже", - написал Тимошко в Facebook.
В ГосЧС сообщили, что в Харьковской области во время вражеских обстрелов по гражданской больнице пострадали четыре человека.
Как сообщал Главред, поздно вечером 31 января, россияне атаковали беспилотниками Харьков. В городе прогремело по меньшей мере 4 взрыва. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
30 января российские оккупанты атаковали Харьков при помощи как минимум шести дронов. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и попадание в жилой дом.
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